Ante las amenazas surgidas rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, respecto a la posibilidad de cerrar la frontera, México lleva las de ganar debido a la posición que tiene como unos de los principales socios de ese país, afirma Julio A. Millán Bojalil.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de Coraza Corporación Azteca señala que ambas economías son siamesas, aunque es importante entender bien las características de la Unión Americana para llegar a negociaciones exitosas para ambas partes.

“México tiene la sartén por el mango. Porque si México decide cerrar sus fronteras y no enviar ni un producto a Estados Unidos, paraliza a esa economía. Nos amenazan con impuestos, pero nosotros podemos hacer lo mismo, ya somos siameses, la cadena productiva estadounidense depende de nosotros”, dice.

En la conversación, el empresario, conferencista y autor de artículos y libros explica que en un año histórico por la cantidad de procesos electorales que se vivirán a escala global, es importante entender que todos los países están interconectados, como es el caso de México y EU.

Sin embargo, reconoce que se vive un momento de polarización en todo el planeta, que tiene como base la distorsión que ha creado el capitalismo salvaje.

“Nos hemos excedido en muchas cosas”, alerta. “La fractura social en el mundo es enorme”.

No se ha logrado entender que lo mejor es contar con una economía social de mercado, que privilegie la dotación de servicios, menciona Millán Bojalil.

“Tiene que haber equilibrio”, sentencia. Se ha generado una ambición de dictadores grande, y se vuelven populistas que ambicionan el poder y destruyen estructuras sociales, agrega.

En ese entorno se presentan también conflictos graves, como la guerra entre Ucrania y Rusia, así como el enfrentamiento entre Israel y Gaza.

País de oportunidades

El panorama internacional complicado no limita las oportunidades que ofrece la economía mexicana, dice el economista.

“Somos un país muy vital, con jóvenes, y es lo que cuenta. Yo creo que hay un gran futuro, pero lo que sí hay que evitar es que el virus del odio y de la mentira se apodere de México. Ese virus es muy malo. Lo que necesitamos es darle el sentido de un país que tiene fortaleza y que tiene mucho futuro”, subraya.

Para Millán Bojalil, México tiene posibilidades que no son ficticias. “Yo no quiero ser siempre el país del futuro, yo quiero ser el país del presente, exitoso”.

Afirma que tiene el sueño de un México honesto, honrado, honorable. “México tiene esas posibilidades porque tiene la vitalidad, tiene músculo económico, tiene medios y tiene una gran fuerza y fortaleza en su población”, resalta.

Para avanzar hacia ese futuro, es de la mayor importancia tener conciencia del tiempo, que es el activo más importante, explica.

Con ello en mente, a inicios de año, Millán Bojalil publicó su último libro, titulado La Conciencia del Tiempo: Breves notas sobre ideas y acciones de futuro.

“Escribí el libro con la experiencia de la conciencia del tiempo. Primero que nada, el tiempo no se acumula, no se almacena y no se reproduce”, menciona.

“Sobre todo, hay que aprovechar el tiempo, prepararse es clave. O sea, quien no tiene conciencia del tiempo desperdicia el activo más importante en la vida”.

Hombre de empresa

Como parte de su trayectoria, Millán Bojalil ha sido miembro de los consejos de administración de empresas como Nike México, Corporación GEO, Banco Comermex y Olivetti Mexicana. En 1969 fundó Consultores Internacionales, como un concepto de suma de inteligencias para ayudar a las empresas.

“En Consultores Internacionales producimos más de mil 100 proyectos que generan empleo, que generan actividad económica”, destaca.

En la economía mexicana todavía hay oportunidades, asegura, pese a que se vive en un entorno de más competencia.

“Cambian los tiempos y cambian las oportunidades”, dice. “Quien piensa que los tiempos pasados fueron mejores está muy equivocado. En términos de realidades, lo que hoy vivimos, los tiempos actuales, son más complicados en muchos casos, pero ahora tenemos mucho más herramientas”.

