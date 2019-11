México pierde oportunidades sobre marihuana legal: experta

Aplazar la legalización del uso lúdico de la marihuana en el Senado ha sido un error ya que trae más problemas que beneficios en materia de salud y se pierde la oportunidad de apuntalar a México como el tercer país a nivel mundial que regularizaría todos sus usos a nivel federal, lamentó Lorena Beltrán, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria Regenerativa de la Cannabis.

En entrevista para EconomíaHoy, señaló que aplazar la discusión dejó abierta la puerta para que siga creciendo el mercado negro de productos, en teoría con derivados de la cannabis.

Advirtió que en plataformas como Mercado Libre se ofertan a un costo elevado y muchas veces no se sabe si contienen o no THC, que es el elemento psicoactivo, o si contiene pesticidas, metales pesados por el uso de fertilizantes en su cultivo o incluso el uso de vaporizadores que recientemente se anunció son dañinos para la salud. "Ahora ya es posible encontrar productos en Mercado Libre, pero a veces es solo aceite de oliva o aceite de la semilla de cáñamo que no tiene cannabinoide, entonces esta situación está confundiendo a la gente".

Beltrán también considera que el lanzamiento de la "Estrategia Nacional para la prevención de adicciones" por parte del gobierno federal jugó en contra del avance de la legislación para regular esta sustancia. La campaña "choca con el tema de la legalización de la cannabis".

CERRAZÓN

Beltrán, quien también dirige el Congreso Internacional de Cannabis Medicinal para Profesionales de la Salud en México 2019 (CannabiSalud), lamentó que el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, esté cerrado al diálogo. Sobre todo, llama la atención que no se ha publicado el reglamento de la ley que se aprobó en 2017, el cual permite la importación y el cultivo para el uso medicinal y la investigación científica de la marihuana. Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Cofepris publicar dicho reglamento antes de abril de 2020.

Destacó que, de haber avanzado el dictamen en el Senado y suponiendo que fuera aprobado, se hubiera ampliado el plazo a 180 días a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anterior, reiteró que el titular de Cofepris "está cerrado al tema y las pocas declaraciones que da al respecto se muestra en contra, como que no hay evidencia científica, nos va a enjuiciar la ignorancia y la falta de educación en el tema... obviamente los vemos con preocupación, ya que si no se regula habrá más daños en el país de los que ya existían".

EN ESPERA

Beltrán señaló que no es posible tener un número sobre los ingresos que podría generar el mercado de la marihuana una vez legalizada; sin embargo, señaló que en Canadá, donde también se avanzó al respecto, se estiman entradas anuales por 20 mil millones de dólares. "Tomando en cuenta que la población de México es mayor, esta cifra podría ser superior", consideró.

Señaló que una vez que se legalice, es importante que las empresas y emprendedores mexicanos que quieran adentrarse sean los primeros en beneficiarse, y no las industrias extranjeras que tienen gran interés en participar.

"Se tiene que dar un periodo de nivelación para que las empresas mexicanas sean las primeras en participar... México es uno de los principales productores de esta planta y hay mucho interés de empresas extranjeras de capturar el mercado mexicano", dijo.

En ese sentido, lamentó que no se aproveche la oportunidad de apuntalar a México como el tercer país del mundo, después de Uruguay y Canadá, en legalizar todos los usos de la marihuana a nivel federal.

Hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud y de la Cofepris a no cerrar el camino y el diálogo sobre el tema. "Cannabisalud es una plataforma educativa tanto para legisladores y especialistas de la salud, y este es el momento perfecto para que se sumen para que entiendan más de lo que significa esta nueva industria".

Cabe mencionar que entre ayer y hoy se lleva a cabo la tercera Conferencia Internacional de Cannabis Medicinal para Profesionales de la Salud en México, evento en el que a través de diversas actividades, se busca desmitificar y desestigmatizar el uso de la planta como tratamiento terapéutico.

Consulta la nota completa en: https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10171856/10/19/Mexic...