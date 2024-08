Aunque las diversas titulares de la Secretaría de Economía trabajaron por tener una política industrial, México tiene décadas de no tenerla, por lo que el próximo gobierno debe de trabajar en dicha política pública para impulsar la cadena de valor en el país.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, dijo que la política industrial debe considerar que el Estado debe llevar un liderazgo para el desarrollo, “sin que sea un control excesivo o una intervención indiscriminada en las actividades económicas”.

Basado en tres fundamentos: Remover obstáculos, fortalecer nuestras ventajas competitivas, acelerar los procesos que contribuyen a elevar el valor agregado de lo que producimos.

Dijo que la agenda industrial debe contener cinco puntos: Aumentar el gasto de inversión en infraestructura al 5% del PIB; permitir al sector privado llevar a cabo proyectos de autogeneración y cogeneración eléctrica, priorizando el uso de energías verdes, reactivar la banca de desarrollo con programas de fondos de garantía para las pequeñas y medianas empresas.

Así como capitalizar la red de tratados comerciales de México y fortalecer las cadenas nacionales de valor e implementar una estrategia nacional de innovación y digitalización.

En respuesta a la pregunta de que las titulares de la Secretaría de Economía elaboraron lineamientos de política industrial, dijo que en otras palabras “trabajaron por una política industrial”.

Comentó que la política industrial se debe desarrollar de acuerdo a las características de cada región.

Aunque añadió: “Acuérdense que tenemos más de 30 años de no tener una política social y en alguno de los sexenios anteriores se hablaba de que no hay mejor política industrial, que la que no existe”.

Nearshoring: "momento afortunado" para la política industrial

Durante la presentación del libro “Nearshoring: La oportunidad de un nuevo desarrollo económico y social para México”, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Diaz, dijo que estamos ante “un momento afortunado de gran apertura sobre la política industrial...”.

A todo ello “habría que agregar que tenemos el fenómeno del nearshoring, la expansión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y la propia integración de América del Norte, estarán presentes en los próximos años como un momento histórico de oportunidad para el crecimiento industrial y el desarrollo del país”.

Añadió que la “creación de 100 parques industriales, anunciada ya por la presidenta electa (Claudia Sheinbaum), y la terminación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, son parte esencial de un gran momento del desarrollo que nos brindará la oportunidad de ampliar el contenido nacional de nuestros productos, así como de impulsar, multisectorialmente, las diversas estrategias de una política industrial integral”.

Por su parte, el presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital (INADI), Arturo Oropeza García --quien coordinó el libro junto con el CCE, la Concamin, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Oficina Regional en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONUDI)-- dijo que durante 40 años la política industrial estuvo en el olvido en México, diversos países de Asia se convirtieron en referentes de diversos campos de la industria.

“El olvido de la política industrial tuvo costos muy importantes, ahora sigue un nuevo modelo de desarrollo que es el camino de la industria digital, para tener un nuevo modelo y una nueva economía”, explicó.

México necesita desarrollar una industria digital para afrontar los cambios del siglo actual, por eso hay que hacernos la pregunta “¿estamos preparados para ello?

