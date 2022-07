Llega militar al relevo para dirigir AICM

Nos dicen que hoy será oficial el relevo de Carlos Morán Moguel como director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ante los incidentes en seguridad aérea, los retrasos en salidas y llegadas, así como la reciente decisión de multar a los choferes de aplicaciones móviles como Uber y Didi que operan en sus dos terminales. El nuevo director del aeropuerto capitalino será el contralmirante piloto aviador Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño. De confirmarse el relevo, nos explican que será el segundo miembro de la marina en el sector de la aviación, ya que el 1 de febrero de 2021, el general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo en retiro, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, fue nombrado director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Más contagios en el gobierno

Al parecer, cada vez hay más contagios de Covid-19 entre funcionarios. Nos recuerdan que, tras los mítines de Morena en algunos estados con la asistencia de los presidenciables, la primera en salir positiva fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y luego el canciller, Marcelo Ebrard. Poco después, también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dos de ellos estuvieron presentes el pasado fin de semana en la inauguración de la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Nos reportan que allá estuvieron también la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, recién desempacado de Europa. Este último ayer informó que dio positivo al virus y, por lo mismo, nos cuentan, faltó al festejo de los 25 años del SAT en Palacio Nacional.

EU pide claridad sobre energía

A poco menos de una semana del 12 de julio, cuando se llevará a cabo el encuentro entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Estados Unidos, Joe Biden, luego de que el tabasqueño optó por no asistir a la Cumbre de las Américas, nos dicen que Laura Sima, directora de la Oficina del Departamento de Energía de la Embajada de Estados Unidos en México, ya empezó a poner temas sobre la mesa, pidiendo de ambas partes una “discusión honesta y abierta sobre los problemas y soluciones”. Pero no sólo eso. Nos platican que la funcionaria incluso acusó al gobierno mexicano de que las bases que ha puesto para el sector energético “han sido vagas” o, de acuerdo con las empresas, “inapropiadas”. Al parecer, no todo va a ser miel sobre hojuelas en la reunión en Washington, nos adelantan.