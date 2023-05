En un entorno complejo de elevada inflación que disminuye el ingreso disponible de la población, reforzar la educación financiera es clave para evitar afectaciones en los presupuestos de las familias además de reforzar conceptos básicos que los ayuden a aprovechar las opciones de crédito, ahorro e inversión que tienen a su alcance.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), la educación financiera no es un fin en sí mismo, sino la herramienta que permitirá una adecuada administración de nuestros recursos y una correcta e informada toma de decisiones financieras.

En ese sentido, el organismo recordó que la educación financiera implica también tener el conocimiento del buen uso de los medios de pago como tarjetas de crédito y débito, de forma responsable, ya que a mayor orden en nuestras finanzas se tendrá una mayor libertad financiera.

Leer también: Bolsa Mexicana pierde un 0.15 % en línea con los índices de EU

ABM invita a su segundo congreso de educación financiera

“La inclusión financiera debe ir acompañada de educación financiera para ser conscientes como usuarios de los servicios financieros, de nuestros derechos y obligaciones, lo que se traducirá en un sano manejo de nuestras finanzas”, dijo la ABM.

En ese contexto, el organismo que representa a todos los bancos que operan en México, realizará este jueves 18 de mayo el segundo congreso de educación financiera bajo el lema “libertad financiera sin límites”.

Los interesados podrán registrarse y seguir el evento en línea o de forma presencial registrándose en la dirección: https://abm.org.mx/educacion-financiera/index_event.html de forma totalmente gratuita.

Foto: Archivo/EL UNIVERAL

Leer también: Pago de impuestos por venta de Banamex será del 30% de la utilidad ganada

Para el sector financiero del país, es clave ayudar a la población a tener un mejor control de sus finanzas personales. De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) Óscar Rosado, existe una pandemia silenciosa en el país de estrés y preocupación financiera, que reduce la productividad, en un contexto de ingresos afectados por la inflación.

“Los jóvenes millennials no habían pasado por este problema, en los últimos 22 años el tema inflacionario no era parte de la agenda. De ahí que estos temas de salud financiera puedan abordarse dentro de la agenda de los problemas nacionales, debemos de hacer evidente que existe un problema de salud financiera en el país, hay que ponerlo sobre la mesa, no hay que darle la vuelta, está dañando las familias, la productiva en las empresas, nos está afectando a todos y más vale hablarlo”, detalló.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sp/rcr