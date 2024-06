Los países de América Latina viven una crisis de desarrollo social que requiere de cambios transformadores y audaces, dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs.

“No es momento para cambios graduales y tímidos sino para políticas transformadoras y audaces que realmente muevan las agujas del desarrollo hacia un estadio de sostenibilidad, sustentabilidad y crecimiento incluyente”, expuso.

En una ponencia que dio en la UNAM, durante la visita que hizo a México para recibir la cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán 2024, el funcionario de la Cepal dijo que la región lleva una década perdida con un crecimiento de 0.8%.

Ello tiene que ver con que la región enfrenta tres trampas: Primero, la trampa de un crecimiento económico bajo, volátil, excluyente e insostenible; en segundo lugar, la trampa de la alta desigualdad, baja movilidad y cohesión social y, en tercer lugar, la trampa de bajas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva.

Afirmó que las grandes transformaciones, para naciones en desarrollo, requieren más inversiones, tecnologías más amigables, nuevas empresas, nuevas infraestructuras, para que el resultado sea más inclusivo, sostenible, más alto, sustentable y diversificado.

“Para lograr un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, he identificado once transformaciones y he hecho una propuesta de crecimiento y transformación productiva para la productividad, la inclusión y la sostenibilidad”, añadió.

Estas son: impulsar crecimiento alto, sostenido e inclusivo: desarrollo productivo-productividad-empleo; reducción de la desigualdad y aumento de la movilidad y cohesión social.

Educación efectiva para todos y acceso amplio a la formación profesional; avance hacia la igualdad de género y la sociedad del cuidado; gran impulso ambiental para promover la sostenibilidad y enfrentar el cambio climático.

Transformación digital; migración segura, ordenada y regular; avance hacia una mayor integración económica regional y al mundo; macroeconomía para el desarrollo fiscalidad sana y fuerte, a través de capacidades institucionales del Estado, Gobernanza y, sobre todo, es necesario que haya un diálogo social.

Salazar Xirinachs dijo que se requiere una propuesta de estrategia de crecimiento y gran transformación productiva con un portafolio de sectores impulsores o dinamizadores del crecimiento y empleo.

sg/apr