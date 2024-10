México muestra un lento avance en la llegada de mujeres a la alta dirección de empresas, por lo que el sector financiero del país busca aprovechar la coyuntura histórica que representa la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia y avanzar en su agenda de inclusión y diversidad, dijo la directora general de la Asociación de Bancos de México (ABM), Regina García Cuéllar.

“El avance es muy lento. En particular las mujeres en alta dirección son poco más de 4%, lo cual es todavía muy bajo. Mujeres en consejos de administración son solamente 13%, con lo que estamos casi en los mismos niveles en los que estábamos el año pasado. No estamos avanzando al ritmo que deberíamos”, dijo la directiva.

En entrevista con EL UNIVERSAL, García Cuellar, la primera mujer en llegar a la dirección de la representación gremial de la banca en el país, resaltó que, si bien 51% del personal en instituciones financieras es femenino, en la actualidad sólo Banco Multiva tiene a Tamara Caballero como directora general.

Lee también: China recorta su tasa de interés de referencia en 25 puntos base; la deja en 3.1%

“La diversidad no solamente es deseable, sino también económicamente rentable. Hay muchos estudios de instituciones más diversas en sus consejos de administración y nos damos cuenta de que estas empresas tienen mejores resultados económicos. Es una iniciativa que tenemos que empujar”, resaltó.

“México va muy lento en comparación con otros países. Es dentro de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] el país que menos mujeres tiene en los consejos, por debajo de todos los países de América Latina”.

En su opinión, esta situación en México se sigue explicando por un fenómeno cultural de mayor presencia masculina, ya que las recomendaciones privilegian a otros hombres pese a que existen mujeres altamente preparadas para ocupar cargos en consejos directivos.

“En parte, es algo cultural. En los consejos de administración la manera en que las mujeres llegan a estos puestos es muchas veces por recomendaciones. Utilizas redes de contacto y, si son puros hombres en el consejo, probablemente recomienden a más hombres. No es que no exista el talento, porque hay mujeres muy bien preparadas, pero no se han logrado romper barreras para entrar a los consejos”, enfatizó.

Pymes y comunicación, en la agenda

García Cuellar dijo que como parte de la agenda que tendrá en la dirección general de la ABM, además de los temas de inclusión y diversidad, se mantendrá el impulso hacia un mayor financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), apoyar a sectores productivos de la economía del país, así como tener una comunicación más cercana con la población.

“Estamos de la mano trabajando con reguladores y con los propios bancos en cómo nos volvemos más ágiles y más cercanos en este caso a las Pymes. Sabemos que es un eje de desarrollo muy importante para la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces estaremos trabajando de la mano en cómo aceleramos y nos volvemos un aliado importante”, detalló.

A la par, se mantendrá el enfoque en temas relacionados con criterios ASG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo), donde se buscará que los bancos del país avancen en la creación de productos financieros enfocados en mujeres.

De cara a las nuevas generaciones de mujeres, la directora de la ABM enfatizó el grado de preparación que están alcanzando como parte de su desarrollo profesional, con lo cual recomendó a las más jóvenes enfocar sus esfuerzos hacia nuevas tecnologías y disciplinas científicas.

Lee también: Precio al carbono y finanzas globales sanas, prioridades de ministros de economía del APEC; buscan economías resilientes

“Hay muchas mujeres muy bien preparadas, al igual o más que los hombres. Otra parte muy importante es el énfasis y cómo pueden entrar más en la parte de ciencia, datos e ingeniería. Son ramas que ofrecen mejores salarios, mejores desarrollos. Se tiene que impulsar mucho a las niñas a seguir sus sueños y sus pasiones, y meterse a todas estas disciplinas”, dijo.

En ese sentido, recomendó también estar al día en las necesidades de la nueva economía, donde las exigencias competitivas globales exigen una ardua preparación.

“Mucho impulso en autodesarrollarse, en ponerse las metas y no dejarse vencer. Pensar que van a poder lograr todo lo que quieran si se ponen la meta, si se ponen a trabajar y si se preparan para los retos que tiene la nueva economía, de información, de datos, de tecnología. Hay que prepararnos para este nuevo mundo”, dijo García Cuéllar.