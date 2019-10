Industria automotriz advierte sobre riesgos por legalización de autos chocolate

Los representantes de la industria automotriz advirtieron sobre los efectos negativos que tendría una legalización de autos chocolate en el país.



En conferencia de prensa, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Industria Nacional de Autopartes (INA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), la Canacintra, la Coparmex y la Concamin, se opusieron a la legalización de autos chocolate que pretenden aprobar en el Senado en los próximos días.



El presidente de AMDA, Guillermo Prieto Treviño, comentó que la iniciativa planteada en la Cámara de Diputados para legalizar los autos chocolate se aprobó de último minuto el viernes pasado, no se consultó con nadie, se votó, se metió y todos los representantes de la industria automotriz la reprueban de manera tajante.



AMDA estima que al legalizar los vehículos chocolate se va a desincentivar la compra legal de autos nuevos y se generaría una caída de 30% en ventas en los próximos 3 años.



Esto significa que la venta de autos caería a 900 mil unidades en 2021, de las 1.3 millones que se comercializarán este año.



Además, se perderían alrededor de 55 mil millones de pesos por dejar de cobrar IVA por la venta de autos nuevos.



Así como 12 mil millones de pesos que este año se esperan recaudar por concepto de ISAN (Impuesto Sobre Autos Nuevos).



Además del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que genera la distribución de vehículos en el país.



El viernes pasado, en la Cámara de Diputados se aprobó una reserva para introducir un artículo transitorio Décimo Quinto en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, para que en un plazo de ocho meses después de entrada en vigor esta Ley, se realicen las adecuaciones a las leyes y ordenamientos para solucionar la posesión de vehículos importados de manera ilegal.



El diputado Manuel López Castillo de MORENA fue quien presentó la reserva y entre sus argumentos señala que legalizar estos vehículos representaría la recaudación de 50 mil millones de pesos, lo que el presidente de AMDA calificó como absolutamente falso.



AMDA también considera que es muy difícil estimar cuántos vehículos ilegales se podrían legalizar, pues se manejan cifras de 10 a 18 millones de autos, lo cual también consideran falso.



Por su parte, el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, propuso darles facilidades administrativas a quienes tienen este tipo de vehículos ilegales, para que puedan regularizarlo, mediante kioscos donde puedan pagar los impuestos que debieron pagar en un principio.



No obstante, para aplicar esta propuesta, el Ejecutivo tendría que emitir un decreto para aplicar esa facilidad administrativa a través del Convenio de Coordinación Fiscal con los estados.



"Lo que no podemos aceptar y le pedimos a la Cámara de Senadores es que desechen este artículo transitorio que nos llevaría a sentar un precedente de ilegalidad arbitral, mediante cambios en ley, incluyendo la Ley Aduanera, para hacer legales los autos ilegales", dijo Solís.

vcr