Las amenazas de aplicar aranceles a productos mexicanos podrían tener un efecto de incertidumbre sobre la inversión, dijo este jueves BBVA México.

“Si llegaran a aplicarlos lo que podría darse es una depreciación del tipo de cambio que ayude a que las exportaciones sigan siendo competitivas, pero no se romperían las cadenas de valor. El efecto que más puede hacer daño con estas amenazas es el canal de inversión, pues si hay incertidumbre en la que se desconoce de cuánto serán (los aranceles), habrá un deterioro de la inversión. Lo mejor que puede ocurrir es que se disipe la incertidumbre lo antes posible para que estas amenazas no afecten la inversión”, aseguró el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

En la presentación del reporte “Situación México”, la institución financiera dijo que el escenario base es que se mantenga la relación comercial en el bloque de Norteamérica.

Serrrano descartó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum responda con aranceles a Estados Unidos, pues no se busca entrar a una guerra comercial con su principal socio.

“En caso de que llegaran a aplicar aranceles a México, que en nuestro escenario todavía no sabemos si se aplicarán o no, no habría medidas repercutorias de nuestra parte, meterse en una guerra comercial no ayuda a nadie”, destacó.

Por lo anterior, explicó que si se dan aranceles generalizados el efecto sería encarecer los insumos para el proceso productivo en Estados Unidos y eso afectaría el crecimiento, y también habría tasas de interés más altas con un crecimiento más bajo.

#RuedaDePrensa: El informe #SituaciónMéxico elaborado por @BBVA_Mex recoge los principales indicadores y pronósticos económicos del país. pic.twitter.com/wyw5zNtunt — BBVA México Prensa (@BBVAPrensa_mx) November 28, 2024

2025, retador para actividad económica, afirma BBVA

El estudio de la,institución financiera estima que 2025 constituye un año de retos para la actividad económica del país, con elevada incertidumbre relativa a la política comercial y migratoria de Estados Unidos.

“La sorpresa al alza en el crecimiento económico del tercer trimestre de 2024 representa un buen punto de partida para el crecimiento del PIB el siguiente año (junto con el mayor déficit previsto para 2025); sin embargo, se ve contrarrestado por menor crecimiento de las exportaciones y la inversión fija bruta derivado de la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas en EU, que ocupa 10% en el escenario base del informe”, dice BBVA en su texto.

Así, detalló que los efectos se contraponen, por lo que se mantiene sin cambio su estimación de crecimiento para 2025 en 1%, y 1.2% para 2024.

En lo que corresponde al tipo de cambio, se prevé que cierre 2024 y 2025 en 19.8 y 20.7 pesos por dólar, respectivamente.

Según el estudio, BBVA estima que la deuda pública se incremente a 52.7% al cierre de 2025 contra el 51% del PIB en 2024.

Así, dijo que se requieren déficits públicos en torno a 2% del PIB en los siguientes años para mantener estable la deuda.

La #RuedaDePrensa es presidida por @carlosserrano70, economista en jefe de @BBVA_Mex y le acompaña Arnulfo Rodríguez, economista principal de la institución financiera. #SituaciónMéxico pic.twitter.com/GT2CqeNzkZ — BBVA México Prensa (@BBVAPrensa_mx) November 28, 2024

desa/mgm