Si bien en 2025 no aumentarán impuestos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará su estrategia de eficiencia recaudatoria y combate a la evasión a través de varias medidas que dejarán ingresos extras por más de 43 mil millones de pesos, dijo a diputados el titular de la dependencia, Rogelio Ramírez de la O, quien refrendó el compromiso de una consolidación fiscal realista y responsable.

Al comparecer ante el Pleno de San Lázaro, el funcionario mencionó que en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para 2025, se contemplan captar más de 8 billones de pesos, de los cuales 5.2 billones será del cobro de impuestos equivalentes a 14.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Anunció que en la estrategia para aumentar la eficiencia tributaria y combate a la evasión, se podrían obtener más de 43 mil millones de pesos, lo que aunado a un ajuste al gasto, permitirá bajar el déficit fiscal. Esto, a través de la inteligencia de datos, cruce de información, cobro a plataformas de comercio electrónico, auditorías y una mejora al régimen de pequeños contribuyentes.

Con la mejoría al Régimen Simplificado de Confianza (Resico) a fin de que sea más accesible para pequeños contribuyentes personas físicas con actividad empresarial, se prevén ingresos por 5 mil millones de pesos.

Harán un cruce de datos con inteligencia fiscal con el fin de que el IMSS y el SAT puedan compartir información para detectar abusos de ingresos exentos, subsidio al empleo, simulación de pensiones para no pagar el ISR de la nómina, acreditamientos del IVA que no proceden y la no retención de éste.

Por esas medidas de fiscalización, la SHCP calcula ingresos por 15 mil millones de pesos.

A las plataformas electrónicas de comercio como Shein que estarán obligadas a cobrar el IVA, y cuyo impacto se reflejará en las primeras declaraciones de impuestos que se presentarán este mes, se pueden considerar 13 mil millones de pesos más.

Se esperan 20 mil millones de pesos por el fortalecimiento al proceso aduanero y de comercio exterior con el control de importaciones de paquetería.

Un día de campo

Ni las manifestaciones, el cierre de la Cámara de Diputados o los contados reclamos por parte de legisladoras y legisladores de oposición, fueron suficientes para arruinar la comparecencia de Ramírez de la O, que más que rendición de cuentas pareció un día de campo para el economista.

Llegó puntual a San Lázaro a las 10:50 horas, pero se topó con un cierre de instalaciones, por lo que ingresó por un parque contiguo, lo que causó que la comparecencia iniciará a las 11:53.

La comparecencia comenzó con varias curules vacías, que se notó poco, pues apenas entró al pleno, el secretario fue papachado por morenistas, petistas y miembros del partido verde.