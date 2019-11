Gustavo Madero alerta por economía estancada

El país se encuentra en una condición de “estancamiento” a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga todo lo contrario, afirmó el presidente de la Comisión de Economía en el Senado, el panista Gustavo E. Madero Muñoz.

“Hoy estamos en el terreno del estancamiento, no hemos llegado a los terrenos de la crisis. Estamos en el aletargamiento de una economía que está paralizada por la incertidumbre, porque la gente no invierte porque no tiene confianza, no sabe qué esperar del gobierno”, manifestó.

La realidad muestra que la situación económica es muy distinta a lo que dice el Presidente, recalcó el panista luego de participar en la firma de convenio entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Oficina Europea de Patentes.

La economía puede descarrilarse si no se toman medidas con urgencia que cambien el rumbo actual de la actividad productiva, porque hay varias amenazas en sectores importantes para el país, como el energético, señaló.

El plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) no convence, afirmó Madero Muñoz, “si llegara a perder el grado de inversión se detona un efecto dominó de proporciones catastróficas incalculables. Entonces eso lo tiene que entender el Presidente, tiene que hacer todo para impedir que esto suceda. Que Pemex nunca esté en amenaza de perder el grado de inversión”.

Patentes

El IMPI y la Oficina Europea de Patentes acordaron que mediante una asociación técnica se atenderá el rezago de al menos 13 mil solicitudes europeas en el instituto de aquí a 2024.

El director general del IMPI, Juan Lozano, dijo que hay 50 mil solicitudes de patente en proceso de revisión y de esas 13 mil son europeas, por lo que si la Oficina Europea de Patentes apoya en la revisión de estas, en coordinación con el gobierno mexicano, se podrán desahogar los expedientes que acumulan atrasos.

Además, al mismo tiempo el instituto podrá dedicarse a revisar las 37 mil patentes que quedarían rezagadas de otros orígenes.

“Esta iniciativa será el parteaguas del abatimiento del rezago histórico en la gestión de patentes y constituirá un paso definitivo en la reducción de tiempos de espera en esta materia”, afirmó el director general del IMPI.

Con los procesos de digitalización de trámites, el instituto espera reducir el tiempo de otorgamiento o revisión de solicitudes de patente de cuatro años y medio a dos años y medio, con lo que se entregarán “más patentes y más rápido”.