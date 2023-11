Cómo medida para incentivar el ahorro en productos financieros formales, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Nu México anunció un incremento en la tasa de rendimiento anual de su cuenta de débito para ubicarse en 15% anual fija, en medio de la fuerte competencia con otros jugadores que buscan captar nuevos clientes con mayores ganancias en sus depósitos.

De acuerdo con la firma financiera, este ajuste aplicará en su apartado de ahorro llamado "cajitas", el cual ofrecía anteriormente un rendimiento de 9%.

"Hemos robustecido la propuesta de valor incrementando los beneficios que obtienen al ahorrar su dinero activamente en Cuenta Nu, además de ahora ofrecer la opción de generar múltiples Cajitas, para así poder planificar aún más sus finanzas” explicó la líder de producto de Nu México, Ximena Salgado.

Nu México enfatizó que con este ajuste se busca fomentar la educación y buenos hábitos financieros, como la planificación y el ahorro, al crear productos que están diseñados para ser herramientas de educación financiera en sí mismos.

“La tasa de rendimiento, que ahora será de 15%, intencionalmente sólo se paga sobre el monto separado en la Cajita que no puede ser utilizado con la tarjeta de débito ni se ve en el saldo principal, ya que esto refuerza la conciencia y el hábito del ahorro y puede ayudarnos a minimizar nuestros gastos impulsivos”, dijo Salgado.

Preocupa falta de organización financiera

Nu México identificó que una de las principales barreras para el ahorro es la falta de organización financiera, pues en una encuesta realizada a mil 500 personas de entre 18 y 45 años, 40% de ellas respondieron que entre los motivos por los que no ahorran están el que surgen gastos no presupuestados y no les alcanza el dinero al fin de mes (39%), mientras que un 14% indicó no saber cómo organizar el dinero y un 12% indicó que, en consecuencia, no tienen control sobre sus recursos.

Ante un escenario de altas tasas de interés e inflación varias firmas financieras no bancarias han apostado por ofrecer mayores rendimientos en sus cuentas de ahorro.

