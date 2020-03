Gobierno no debe pagar rescate a hackers

El pago en ataques cibernéticos de ransomware, como los que impactaron a la Secretaría de Economía (SE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) no deben ser saldados, recomendó Andrés Velázquez, presidente de la empresa Mattica.

El experto en ciberseguridad dijo que la comunidad está clara en que no debe permitirse que eso suceda porque se fomentará que se lleven a cabo ese tipo de infecciones.

“Cuando tenemos ataques de ransomware estamos hablando de grupos que muchas veces no se encuentran en este país, lo que están buscando es un beneficio económico, si uno cede a esos beneficios económicos uno no sabe si le van a entregar la información o no, o qué pueda llegar a pasar”, declaró Velázquez.

El ransomware es software malicioso que infecta equipos de cómputo y solicitan dinero para restablecer el acceso a sistemas.

De acuerdo con el experto, para prevenir este tipo de ataques es necesario contar con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

“Que una todas las voces de la iniciativa privada, la academia, inclusive las fuerzas militares para que podamos llegar a prevenir, pero también saber qué tenemos que hacer en el momento en que algo sucede”.

Ante los incidentes que se han vivido en el país en los últimos años, el presidente de Mattica comentó que llamaría mucho la atención que no se esté trabajando en ello.

“Es importante que cada estado y el gobierno federal tengan los lineamientos para saber qué ruta seguir”, puntualizó.

El domingo de la semana pasada, la Secretaría de Economía informó que registró un ataque cibernético, lo que dejó como resultado afectaciones en algunos servidores que administran correo electrónico y archivos, sin daños o afectaciones a su información sensible, aunque se suspendieron todos los trámites.

De acuerdo con la dependencia, la información sensible de la secretaría y de sus usuarios no se vio comprometida. Sin embargo, como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) solicitó a los proveedores el aislamiento de todas las redes y servidores.

EL UNIVERSAL publicó la semana anterior que luego del ataque que Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió en noviembre del año pasado, los piratas cibernéticos intentaron vulnerar nuevamente la seguridad de sus sistemas en diciembre, mes en el que se contabilizaron 3 mil 999 intentos de penetración diarios.

Sobre el uso de la estrategia de ciberseguridad del sexenio anterior o la generación de una nueva, Velázquez opinó que siempre es mejor partir de algo, pero “si esta administración quiere arrancar de cero, lo que necesitamos es una estrategia, no importa si es la anterior o es nueva”.