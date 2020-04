Fabricantes de autopartes reanudarán actividades antes que en EU

Los fabricantes de autopartes reanudarán actividades de tres a cinco días antes que sus contrapartes en Estados Unidos para garantizar la demanda de componentes que requiere la industria automotriz en ese país, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina.

Ayer, empresarios del Grupo Monterrey le solicitaron al Presidente de la República reabrir las plantas antes que en Estados Unidos para “embonar” la cadena de producción.

“En Estados Unidos está parada la rama automotriz, completamente. La van a reabrir y esa rama económica, que genera en México un millón de empleos, al reabrirse en Estados Unidos tiene que tener insumos que se producen en México.

“Me pidieron ayer que si ya tienen conocimiento de que un día se va a abrir la rama automotriz en Estados Unidos, que nosotros a partir de ahí, autoricemos de 3 a 5 días antes abrir aquí para que les de tiempo de echar a andar sus plantas y embonar o restablecer la cadena de producción. Les dije que sí a ese planteamiento”, dijo López Obrador.

Ayer, la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipo (MEMA, por sus siglas en inglés) le solicitó al gobierno estadounidense apoyar la continuación de las operaciones de los fabricantes de autopartes en México, para permitir que los proveedores de equipo original produzcan y exporten piezas a Estados Unidos.

MEMA envió una carta al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer y al secretario de Comercio, Wilbur Ross, donde argumentan que la producción de vehículos y autopartes no está considerada como una actividad esencial en México y además, no existe un proceso claro para determinar qué compañías podrían estar excluidas de la categoría de no esenciales.

MEMA también exhortó a Canadá, Estados Unidos y México a trabajar de manera conjunta para ver cómo los fabricantes de vehículos y de autopartes regresarán a sus actividades normales de manera sana y efectiva.

México es el principal proveedor de componentes automotrices en Estados Unidos. El año pasado, se exportaron autopartes por un valor de 70 mil 500 millones de dólares.

Esta mañana, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau mencionó en su cuenta de Twitter: Es el derecho soberano de cada nación decidir cómo responder a esta pandemia y definir las actividades esenciales que pueden continuar.

“Sin embargo, dado la integración económica de Norteamérica, nos sirve a todos alinear nuestras prioridades. Unidos, saldremos todos más fuertes”.

La Industria Nacional de Autopartes en el país no estuvo disponible para hacer comentarios sobre este tema.

