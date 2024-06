El historial crediticio es el registro del comportamiento de un usuario de servicios financieros, el cual considera la cantidad de tarjetas o créditos que se hayan solicitado, a cuánto ascienden tus deudas y si pagas con puntualidad los préstamos, entre otros factores.

Luis Rubén Chávez Tostado, cofundador y CEO de Zenfi, aplicación de salud financiera, explica que desde la primera contratación de una tarjeta de crédito, ya sea para pagar el servicio de televisión por cable o un plan de telefonía celular, generamos registros en las sociedades de información crediticia; por ejemplo, el Buró de Crédito.

Un buen historial es la puerta de acceso a futuros financiamientos. Chávez Tostado detalla que existe la creencia de que no aparecer en el Buró de Crédito es bueno, entendiendo que significa no estar en una “lista negra”, pero aclara que es bueno estar ahí y permanecer mostrando un buen comportamiento.

El directivo comparte recomendaciones básicas y prácticas a evitar para tener éxito en el manejo del historial crediticio.

Monitorear los créditos

Revisar periódicamente el puntaje de crédito es una buena forma de “advertir problemas y abordarlos antes de que causen un daño significativo”, asegura. Incluso permite detectar un robo de identidad.

Muchos financiamientos en poco tiempo

El cofundador de Zenfi dice que cuando los bancos se enteran de que buscas créditos por varios lados, es un síntoma en contra, pues estás desesperado por conseguir dinero y es un factor negativo.

Cancelar tarjetas de crédito

Luis Rubén Chávez Tostado menciona que tu score crediticio sale afectado si cancelas una tarjeta con la que llevas mucho tiempo, pues con ella se va tu experiencia en este financiamiento.

Cubrir el mínimo

El experto de Zenfi asegura que los cargos por intereses en tus tarjetas pueden poner a prueba tus finanzas personales, lo que será reportado al buró. Explica que “las deudas tóxicas son la enfermedad, mientras que el pago mínimo es el síntoma”, y señala que lo ideal es que el pago total de tus deudas sea sólo equivalente a hasta 30% de tus ingresos.

“Calcular los pagos mínimos te permite estimar cuánto tardarías en pagar y conocer la cifra de los intereses que generaría tu deuda para que planees mejor tu plan de pagos”, indica.

Por ejemplo, pagar el mínimo de una deuda de 10 mil pesos, en una tarjeta de crédito con límite de financiamiento de 20 mil pesos, tardarías siete años y medio en cubrirla pagando intereses por 21 mil 306 pesos.

Aumento en la línea de crédito

El especialista menciona que al tener un buen comportamiento de pago, las instituciones te ofrecen elevar tu línea de crédito, lo cual “es una recompensa por tu buen manejo del financiamiento”.

Evitar usar el plástico

Si eres de las personas que tienen tarjetas y no las usan, no hay forma de que el buró pueda calificar tu comportamiento de pago. “Esto eventualmente afecta tu puntaje, y pocas personas lo saben”.

Diversidad crediticia

No es lo mismo cuando dos usuarios cumplen con los pagos de su crédito, pero uno de ellos tiene sólo una tarjeta, y el otro tiene hipoteca, financiamiento automotriz y tarjeta bancaria. Esta última persona tendrá un puntaje más alto.

Pago a tiempo de servicios

En la actualidad, y debido a cambios en las regulaciones, los pagos de servicios como luz, telefonía e internet reportan el comportamiento ante el Buró de Crédito. De ahí la importancia de cubrir los saldos a tiempo.

Cancelar servicios

Chávez dice que en muchas ocasiones las empresas de servicios de televisión o telefonía no cierran de manera formal las cuentas ante el buró, por lo que puedes tener una cuenta abierta que no pagas, aunque creías que no era así. “La recomendación es que te cerciores antes de asumir que no tienes compromisos abiertos”.