Estados Unidos prepara denuncias laborales vía el T-MEC

Organizaciones estadounidenses alistan una serie de denuncias laborales contra el sector agroalimentario mexicano vía el T-MEC, por presuntas prácticas de trabajo infantil y forzado, dijo el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Eugenio Salinas.

Sin embargo, ya se prepara la defensa de los intereses nacionales, mencionó durante la videoconferencia en la que se presentó el Informe Covid-19 del organismo.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permite a los tres países levantar denuncias o paneles por incumplimientos de acuerdos laborales y medioambientales, los cuales se pueden resolver en paneles de respuesta rápida.

“Se enfilan denuncias y potenciales casos para cuando el T-MEC entre en vigor [1 de julio], aunque no conozco sectores”, expuso Salinas.

“En la parte del mecanismo normal del capítulo de solución de controversias, hay denuncias de trabajo infantil y de trabajo forzado por parte o hacia el sector agroalimentario mexicano, que ya estamos defendiendo y documentando que no es cierto”, añadió.

Salinas, negociador del sector privado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), dijo que “en las empresas tenemos que entender que esto responde a los ajustes a las leyes que se hicieron como parte de los compromisos del T-MEC”.

“Vamos a estar en el ojo del huracán, y ya detectamos interés de algunos gremios de usar estos mecanismos de una forma proteccionista, por lo que tenemos que estar muy al tanto el gobierno y el sector privado”, afirmó. Sobre todo, es importante estar al día sobre el uso de los mecanismos de respuesta rápida en materia ambiental y laboral.

En el T-MEC se estableció que se pueden levantar paneles o denuncias entre países en materia laboral ligadas a las exportaciones e incluso puede haber sanciones que impliquen impedir la exportación de las empresas por incumplimiento laboral o medioambiental.

Para México no debe ser novedad que Estados Unidos vigilará el cumplimiento de las reglas laborales y medioambientales en sectores como acero, aluminio, autopartes, call centers, minería y en el agropecuario, manifestó el socio de Ansley Consultores Internacionales, Roberto Zapata.

Uno de los elementos a considerar es que desde la renegociación del T-MEC el tema laboral fue importante para los estadounidenses, “y les preocupan un par de aspectos: el primero es cómo se articulan los procesos para asegurar una representatividad efectiva de los sindicatos, y el segundo es que determinaron los sectores a vigilar”.

En caso de que se integre un panel de respuesta rápida, se tendrá un mecanismo ágil y expedito para deliberar, expuso Zapata.

Según el Inegi, la población infantil de 5 a 17 años ascendió a 29.3 millones de personas, de las cuales 3.2 millones realizaron trabajo infantil.

La tasa de trabajo infantil por entidad muestra que Nayarit tuvo la mayor proporción en 2017, con 19.7%, mientras que la más baja se observó en Querétaro, de 5.3%.

Del 11% de trabajo infantil a nivel nacional, la ocupación no permitida fue de 7.1%, compuesta de 6.4% que sólo tuvo ocupación no permitida y 0.7% que combinó ocupación no permitida y quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.