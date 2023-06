La ola de calor que impacta a gran parte del territorio mexicano ha despertado las expectativas sobre el aumento en la demanda de bebidas como la cerveza, donde uno de los principales jugadores espera que tenga un impacto positivo en sus ventas.

“La ola de calor es muy reciente. Es muy duro decir si va a impactar positivamente. Ojalá sí”, dijo el director general de Grupo Modelo, Cassiano De Stefano.

Entrevistado después de presentar su Informe ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), 2022, el directivo dijo que la industria cervecera en el país tiene un buen desempeño, en medio del buen ánimo de los consumidores mexicanos que gustan de la cerveza.

“México es un país chelero. Es un país donde la industria es resiliente, natural. Inclusiva. Tenemos más de 70% de nuestros insumos aquí de México, desde cebada hasta la corcholata de nuestras cervezas. Siempre que me vas a preguntar seré optimista. El ánimo de los consumidores está al alza”, dijo el directivo.

Constellation has an agreement to sell beers by Grupo Modelo, a Mexican brewer owned by Anheuser Busch in the US. (Photo: Reuters )