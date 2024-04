Los representantes del sector privado de Canadá, Estados Unidos y México se reunieron en Ottawa, Canadá, con funcionarios de los tres países para trabajar en una postura unificada para terminar con la contaminación de los plásticos, informó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Durante el cuarto período de sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-4), que se realiza del 23 al 29 de abril, las partes determinaron dar “un enfoque de economía circular, apuntalando la innovación, el rediseño y apoyo a la transferencia de tecnología entre regiones”.

En el encuentro participaron la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes) del CCE, la US Chamber of Commerce (USCC) y la Canadian Chamber of Commerce con el copatrocinio de la organización American Fuel & Petrochemical Manufacturers, quienes aseguraron que estamos en un entorno marcado por la relocalización de las cadenas de producción y el fortalecimiento de polos regionales.

Definieron seis temas en torno a los cuales trabajar para el diseño de productos y materiales reutilizables y reciclables y estos son:

Homologar estándares internacionales para implementar medidas que atiendan la contaminación de plásticos.

Hay limitada efectividad de las políticas públicas en torno al tema que resultan dispares y fragmentadas aunque son loables.

Es necesario un consenso global sobre objetivos y alcances del acuerdo global en contaminación plástica.

Analizar los impactos ambientales, económicos y sociales con todos los involucrados en la cadena de valor para encontrar alternativas que sustituyan el plástico.

Lograr un consenso y disposición de las empresas para impulsar la innovación, el cambio tecnológico, el rediseño y la transferencia de tecnología entre regiones.

Generar señales adecuadas que fomenten y promuevan la demanda de materiales circulares con contenido de material reciclado.

El director ejecutivo del Cespedes, José Ramón Ardavín, destacó “la importancia de armonizar la región más competitiva del mundo con la protección del medio ambiente”, asimismo habló sobre los alcances del trabajo de acopiar y reciclar estos materiales.

