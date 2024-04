El incremento de aranceles a productos clasificados en 544 fracciones arancelarias tiene como objetivo frenar el comercio desleal, porque se detecta la entrada de productos subvaluados, dijo la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Un día después de que el gobierno federal anunció el aumento de aranceles a productos como el acero, aluminio, textiles, confección, calzado, madera, plástico, productos químicos, papel y cartón, productos cerámicos, vidrio, material eléctrico, material de transporte, instrumentos musicales, muebles, entre otros, provenientes de países con los que México no tiene tratado, dijo que entran productos asiáticos por debajo de su precio real.

Añadió que al ingresar productos subvaluados al mercado mexicano se desplaza a la producción nacional, sin que el consumidor vea un beneficio porque los precios siguen normales.

“Los precios al público no bajan, pero sí desplazan a los textileros, calzado y a la gente de León y a parte, tenemos acero, cuya materia prima llega más cara que el producto terminado”, expuso durante el Foro México 2024-2030 Consolidando el Potencial Económico que organizó el Council of the Americas.

Raquel Buenrostro explicó que la medida —que se aplicará por dos años— va dirigida al “comercio desleal”, sobre todo de

países con los que no se tiene un tratado comercial.





