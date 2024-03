A pesar de que la desocupación registra mínimos históricos, en México se están generando empleos, pero de mala calidad, mostraron los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica el Inegi.

El porcentaje de la población ocupada en condiciones críticas, es decir, personas que laboran en condiciones inadecuadas desde el punto de vista del tiempo de trabajo, ingresos o combinación insatisfactoria de ambos, repuntó de 34.1% en enero a 35.6% en febrero.

En el caso de los hombres, el indicador aumentó de 36.6% en el primer mes a 38.5% el mes pasado, mientras que las mujeres pasaron de 28.2% a 28.6% en el periodo.

Leer también: Santiago Taboada va por programa de empleo temporal para migrantes y regularización de mototaxis

“Una de las razones que se han mencionado, sobre todo del lado de la parte demográfica, es que hay mayor presencia de jóvenes en el mercado laboral en el rango de 20 a 29 años, que aceptarían ciertas condiciones no idóneas al tomar una oferta de trabajo”, explicó James Salazar, subdirector de análisis económico y sectorial de CI Banco.

El número total de trabajadores en condiciones críticas ascendió a 21.2 millones e incluye a las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, a quienes trabajan más de 35 horas semanales con ingresos al mes inferiores al salario mínimo y a quienes laboran más de 48 horas semanales y que ganan hasta dos salarios mínimos.

Ingreso laboral

Actualmente, 71% de la población ocupada gana hasta dos salarios mínimos, 7 mil 467 pesos al mes. Aun cuando dos personas de una familia de cuatro miembros tuvieran ese nivel de ingreso laboral, sería insuficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar, ubicándose 17% abajo del costo de la canasta alimentaria y no alimentaria establecida por el Coneval para medir los niveles de pobreza en el país.

“El tema de ingresos laborales hay que verlo con cuidado, porque el salario mínimo ha estado creciendo, cubriendo más rangos de personal ocupado, pero si bien están mejor a como estaban al inicio de la administración, siguen siendo bajos”, advirtió Salazar.

“Estamos hablando de unas canastas elementales, pero si se amplía la calidad y cantidad del gasto de los hogares, la situación sería complicada, en ese sentido hay un déficit importante”, agregó.

Fuente: Inegi

Leer también: Empleo manufacturero liga 5 meses a la baja; personal ocupado disminuyó en enero: Inegi

Desocupación e informales

En febrero se crearon 492.1 mil plazas en el mercado laboral, de las cuales 97% (476.6 mil) fueron de carácter informal, es decir, sin acceso a servicios de salud ni prestaciones de ley, y con bajos salarios.

Lo anterior contribuyó a que el número de desempleados cayera en 235.7 mil personas en el segundo mes de 2024 para llegar a un millón 494 mil, con lo que la tasa de desocupación con base en cifras desestacionalizadas se redujo de 2.7% en enero a 2.6% de la población económicamente activa en febrero, el nivel más bajo desde que el Inegi inició su nuevo registro en 2005.

El sector industrial fue el principal responsable de la generación de empleo, con la creación de 573.7 mil plazas en febrero, seguido de los servicios, donde la plantilla subió en 325.7 mil. En la agricultura se perdieron 398.2 mil puestos, y se reportó la eliminación de 9.1 mil en sectores no identificados.

“Si bien es alentador ver la integración de personas a actividades laborales, no debemos pasar por alto la calidad y formalidad de esos empleos, factores esenciales para el bienestar social y económico del país”, subrayó Alberto Alesi, director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

La tasa de informalidad laboral en el segundo mes del año llegó a 54.5% de la población ocupada, con 32.4 millones de personas, contra 27 millones en el sector formal.

“La informalidad implica marginación en cualquiera de sus modalidades, no tienes seguridad social, no tienes un fondo de pensiones, no ganas sueldos competitivos y esto no aporta al bienestar de las personas”, agregó el directivo de la firma global especializada en administrar recursos humanos.

Desaceleración económica

Hacia adelante, Salazar estima que la tasa de desocupación se va a estabilizar alrededor del nivel actual unos dos meses, pero luego va a subir un poco.

En términos económicos habrá cierta moderación en el desempeño de la actividad, relacionado con el consumo privado y el sector externo, lo que podría reducir los ritmos de generación de empleo.

“En este primer trimestre todavía habrá la oportunidad de ver indicadores laborales favorables, después empezarían a desacelerarse un poco”, afirmó.

Leer también: ¿Buscas empleo? Parque Urbano Aztlán ofrece vacantes; aquí los puestos de trabajo que tiene