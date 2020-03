El silicio aumentará 40% la pila del celular

El universo smart no deja de sorprendernos con sus continuos avances: relojes, teléfonos, casas o asistentes inteligentes ofrecen cada día nuevas posibilidades. Pero por más desarrollados que sean los dispositivos, siguen encontrándose con una gran limitación: sus baterías son prácticamente iguales que hace diez años.

Las grandes compañías tecnológicas y especialmente las del campo de la automoción se toman actualmente como un desafío prioritario superar las limitaciones de las baterías de iones de litio. Y no es una cuestión de ahorrar energía sino de disponer de mucha más. La carga media actualmente de la batería de un celular da para entre uno y dos días de uso. Y aunque aún se ve lejos que podamos pasar una semana sin enchufarlo, no queda tan distante que podamos dormir una noche fuera sin cargador sin que nos sobrevenga una angustiosa congoja.

Desde IBM a Panasonic, son muchas las multinacionales que están trabajando en nuevas opciones de baterías, desde las de carga por aire hasta la recarga súper rápida en 30 segundos, pero por el momento parece que hay una pequeña compañía colocada en cabeza de esta carrera por la energía: Sila Nanotechnologies. Sus avances son tan prometedores que Apple no ha tardado en fijarse en ella para estrechar lazos.

Su creador es Gene Berdichevsky, un ingeniero cuya experiencia se remonta a los primeros días de Tesla, donde dirigió el equipo que diseñó el paquete de baterías de iones de litio para el primer automóvil de la compañía, el Roadster. Tras una década en la casa, Berdichevsky decidió crear en 2011 su propia empresa para trabajar en lo que consideraba la gran asignatura pendiente del coche eléctrico: la energía. Y para ello fundó Sila Nanotechnologies, en busca de una batería superior.

Las baterías tradicionales de ion-litio tienen un cátodo de carga positivo y un ánodo de carga negativo, que está fabricado en grafito. El uso de silicio en su lugar, permitiría que la batería almacenara más energía. Ese es, según explicaba el propio ingeniero recientemente a la revista Wired, su "ingrediente secreto": las partículas de silicio de nanoingeniería que pueden sobrecargar las células de iones de litio del ánodo (o electrodo negativo). Pero no todo son ventajas: los ánodos fabricados con silicio se desgastan más rápido que los de grafito, y ahí está su punto flaco.

Berdichevsky sigue trabajando duro por ser el primero en lanzar al mercado las baterías de litio y silicio, que durarían entre 20% y 40% más por carga. De tener éxito, Apple no tardaría en incorporar esas nuevas baterías, lo que convertiría sus dispositivos en los más poderosos del mercado. Pero Sila Nanotechnologies no está sola en esta carrera, otra compañía, Rival Enevate, anunciaba recientemente que está desarrollando una batería mejorada con una capacidad de almacenamiento un 30% superior. En lo que sí coinciden ambas firmas es en asegurar que la gran revolución energética para los dispositivos no tardará en llegar.



