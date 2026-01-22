El superpeso se colocó entre las monedas con mejor desempeño en lo que va de 2026, debido a una disminución en las tensiones geopolíticas, coincidieron analistas.

El tipo de cambio tocó los 17.42 pesos por dólar la mañana del miércoles y despidió el día en 17.49, el cierre más fuerte de la divisa mexicana desde inicios de junio de 2024.

La moneda de México se apreció 0.6% y acumula una ganancia de 3% en lo que va de 2026, compartiendo el primer lugar del ranking cambiario con las pertenecientes a Brasil y Chile, según datos de Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.91 pesos en ventanillas de Banamex.

La paridad se mantiene en una clara tendencia bajista, dominada principalmente por los flujos de inversión extranjera asociados a la diferencia de tasas de interés entre México y países con economías desarrolladas, dijo Paula Chaves, analista de mercados de HF Markets.

Aseveró que, desde el punto de vista técnico, se abrió un espacio amplio adicional de apreciación del peso, mientras el entorno de tasas y flujos continúe favoreciendo a la moneda mexicana.

Estrategas de Banorte indicaron que los mercados mejoraron gradualmente ayer tras la participación de Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos.

De los temas expuestos, resaltó la afirmación de que busca “negociaciones inmediatas” para adquirir Groenlandia por motivos de seguridad nacional, pero descartó el uso de la fuerza militar.

Trump dejó entrever que la respuesta de Europa a sus demandas podría influir en el compromiso futuro de Estados Unidos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En Banorte también destacaron que la Suprema Corte de Estados Unidos escuchó los argumentos sobre el intento de Trump de destituir a Lisa Cook de la Reserva Federal (Fed) y los jueces mostraron un marcado escepticismo, al advertir que permitir la remoción en el litigio podría debilitar la independencia del banco central y generar una reacción adversa en los mercados.

El director ejecutivo de IMB Capital Quants, Felipe Mendoza, opinó que el Banco de México favorece al peso al mantener su principal tasa de interés en 7%.

“El mercado parece comprar la tesis de que, pese a la retórica, el T-MEC sigue siendo el ancla de estabilidad para México”, agregó.

El Índice de Precios y Cotizaciones, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subió 0.5% el miércoles para despedir la jornada sobre 68 mil 36 puntos, su mejor cierre en la historia.

El miércoles, la mejor parte se la llevó Fresnillo, el mayor productor mundial de plata primaria en México, cuyas acciones en la BMV se elevaron 12.5% debido a la mayor cotización del metal por las tensiones geopolíticas, explicó Mendoza.

Mientras la onza de oro se aproxima a 5 mil dólares por primera vez, la plata se encuentra cerca de los 100, señalan cifras de Bloomberg.

Mendoza expuso que la plata asume un doble rol crítico. Absorbe el miedo geopolítico de Groenlandia como metal refugio y se convierte en un activo supremamente necesario desde el punto de vista nuclear que Trump promociona.

“Si Estados Unidos apuesta por la energía nuclear y la producción nacional de acero para independizarse de socios ahora hostiles, la plata se vuelve un metal soberano”, consideró el ejecutivo.