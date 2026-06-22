El comercio electrónico en el país sostiene un ritmo de expansión de 20% a 25% anual, pero su desarrollo todavía se encuentra lejos de alcanzar un punto de madurez, aseguró el director general de Amazon México, Pedro Huerta.

Durante una entrevista con EL UNIVERSAL, sostuvo que, pese al entorno económico moderado que se observó durante el primer trimestre del año, las ventas en línea mantienen una tendencia positiva impulsada por consumidores cada vez más informados y exigentes.

“El primer trimestre sí fue un trimestre lleno de quizás un poco de contracción, pero a partir del Hot Sale y lo que estoy viendo ahora en estas semanas de junio, y lo que espero para Prime Day, son crecimientos arriba del crecimiento promedio del e-commerce mexicano”, declaró el integrante de la quinta empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil.

Aseguró que la frecuencia de compra todavía tiene espacio para crecer, por lo que considera que el comercio electrónico nacional apenas se encuentra en una fase inicial.

“La penetración del comercio electrónico dividido entre el comercio total, es entre 13% y 15%, con lo cual en algunas categorías sí es más como belleza, todavía queda muchísimo juego. Ahora que estamos todos en la fiebre del mundial, estamos en el minuto 15 del primer tiempo”, comentó.

La compañía observa una mayor diversificación del consumo en línea debido a que, después del impulso que tuvieron televisores y equipos de audio durante las semanas previas al Mundial de Futbol, la demanda se ha desplazado hacia productos relacionados con belleza, salud y bienestar.

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Espera buenas ventas

Amazon arrancará este martes una nueva edición de Prime Day, que se extenderá hasta el 29 de junio, con la expectativa de registrar un crecimiento superior al promedio del comercio electrónico nacional.

Huerta explicó que la estrategia combina descuentos de hasta 65%, promociones bancarias adicionales y esquemas de financiamiento de hasta 18 meses sin intereses, elementos que, afirmó, son especialmente valorados por el consumidor mexicano.

En sus 11 años de operación en el país, Amazon ha invertido 145 mil millones de pesos y trabaja con 27 mil vendedores mexicanos. El directivo destacó que la expansión del comercio electrónico también impulsó el desarrollo de servicios logísticos y de última milla.

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“Lo que más nos enorgullece es que cada vez estamos generando más empleo, no sólo nosotros, sino también a través del negocio que estamos generando”, señaló.

Para Huerta, más allá de las ventas que pueda generar una temporada promocional, el verdadero reto consiste en incrementar la frecuencia de compra de los usuarios y acelerar una industria que, pese a su crecimiento, todavía tiene un amplio margen de desarrollo en México.

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