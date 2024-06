Uruapan, Michoacán.- La crisis provocada por el bloqueo de Estados Unidos a la exportación de aguacate michoacano ya permeó al sector productivo, al grado que empresarios agricultores han tenido que despedir empleados, y los cortadores salieron a las calles a pedir dinero para mantener a sus familias.

“Tenemos lo que es una afectación económica dado que nosotros teníamos contemplado hacer un primer corte justamente en esta semana y, por motivos ya económicos, justamente hace una hora acabo de despedir a tres personas”, reveló Daniel Estrada, productor de aguacate de la región de Uruapan.

Explicó a EL UNIVERSAL que “es devastador, porque las personas dependen de ti, sabes que tienes una responsabilidad y ahorita tener que decirles ‘¿saben qué? Pues se nos acabó el dinero y no sabemos hasta cuándo se reactive esto”.

Lee también: Urge diputado Francisco Huacus a gobierno federal y estatal a atender conflicto de aguacate con EUA

El gobierno estadounidense frenó los envíos de aguacate de Michoacán argumentando preocupaciones porque el 14 de junio dos de sus inspectores fueron retenidos en un bloqueo en Aranza, municipio de Paracho.

Estrada adelantó que el mercado nacional va a tener una saturación de aguacate, dado que todo el fruto de exportación se queda varado y la gran mayoría de los productores intentarán vender su producto localmente, lo que puede generar un desplome del precio.

“Lo que necesitamos es un poco de dinero y de sustento para poder sacar adelante nuestros compromisos. Venimos de un año de inversiones, de trabajo, sin recibir dinero; 12 meses de estar metiendo dinero y ahorita, en la recta final, simple y sencillamente te cierran las puertas”, expuso.

“Pues los trabajadores también tienen sus responsabilidades, al igual que las tiene uno, entonces, se transmite la preocupación, se transmite la afectación y es algo inminente”, mencionó.

Lee también: AMLO pide a Canciller reunirse con embajador Ken Salazar para solucionar conflicto de aguacate; exhorta proteger a inspectores de EU

Oro verde. Fuente Inegi

Además, hizo un llamado al diálogo entre autoridades de Estados Unidos y México, para poder resolver este problema que ha causado afectaciones millonarias al sector.

Se quedan sin recursos Luego de cuatro días de la suspensión al corte y exportación del aguacate michoacano a EU, el último eslabón de la cadena productiva se encuentra totalmente aniquilado económicamente.

Se trata de más de 15 mil cortadores de aguacate distribuidos en varios municipios de la franja aguacatera, mayormente en Uruapan, donde todos los días salen a ganarse el sustento de sus hogares.

Enfrentan riesgos como caídas de los altos árboles, accidentes vehiculares y descargas eléctricas, condiciones que hacen a este un trabajo de alto riesgo.

Jonathan, cortador de aguacate de 25 años, explicó que el salario, que se paga diariamente, depende mucho del trabajo que se realice en las huertas. Así, en una semana “buena” se pueden ganar hasta 3 mil pesos.

Ante la situación actual, decidieron salir a las calles a pedir ayuda económica a los ciudadanos, para poder llevar comida a sus hogares.

No existe un número oficial de cortadores de aguacate, pues la actividad tiene una alta rotación de personal y se contratan por cuadrillas. Una huerta grande ocupa hasta 500 cuadrillas con entre 10 y 12 cortadores.

Sin embargo, una huerta de pequeños productores emplea dos cuadrillas de entre cinco y seis personas.

Algunas huertas pagan entre 500 y 700 pesos por día, mientras que en otras se paga por caja, lo que conviene más al trabajador, pues se cobran entre 27 y 28 pesos por cada una y un buen cortador puede procesar hasta 40 cajas y cobrar alrededor de mil 200 pesos por día.

Productores explicaron que un cortador promedio no se emplea por menos de 700 pesos diarios, tomando en cuenta que trabajan tres días a la semana y, si no trabajan, no cobran.

Actividad clave Para este año se estima el envío a Estados Unidos de un millón 125 mil toneladas de aguacate desde Michoacán.

El aguacate se cultiva en 66 municipios del estado, siendo los más importantes por superficie y valor de la producción Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario y Tacámbaro.

El fruto se exporta principalmente a Estados Unidos y 2023 se enviaron a ese país un millón 67 mil 250 toneladas. Otros países a los que se exporta son Japón, Canadá, El Salvador, Francia, Costa Rica y Guatemala.