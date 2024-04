Este jueves arranca la edición número 87 de la Convención Bancaria, el máximo evento del sector financiero en donde funcionarios, banqueros, directivos y conferencistas para se reúnen para hablar sobre el sistema financiero mexicano e internacional, así como los retos que enfrenta y también para dialogar sobre otros asuntos como el cambio climático o cuestiones ambientales.

Sin embargo, no todo es entorno a los bancos, finanzas o negocios; durante los años electorales le brindan los reflectores a los aspirantes presidenciales para dialogar con ellos y saber sus propuestas en materia económica.

En esta ocasión, los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynez acudirán para exponer su visión que tienen para gobernar el país en caso de ser los ganadores de la jornada electoral del próximo 2 de junio.

Fue precisamente hace seis años durante una Convención Bancaria, la edición número 81 exactamente, cuando el entonces candidato a la presidencia de la República por la coalición "Juntos haremos Historia", conformada por Morena, Encuentro Social, Partido del Trabajo; Andrés Manuel López Obrador, aseguró que de no ganar las elecciones de ese proceso se iba a "soltar el tigre".

En esa ocasión, frente a banqueros y otros asistentes, AMLO se refirió a "soltar el tigre" como forma de advertencia ante el descontento popular que se podría generar de haber fraude electoral en los comicios y si "se soltara el tigre" él no iba a ser quien lo amarrara.

Convención Bancaria: AMLO pidió que no se malinterpretara su frase

Tras el revuelo que causó esa frase, el otrora candidato aclaró posteriormente que su comentario no fue un llamado a la violencia, sino una convocatoria a que las autoridades de ese entonces se comprometieran a respetar el voto durante esa jornada electoral que se realizó el 1 de julio.

“No fue en ese sentido. No voy a llamar a la violencia, nunca lo he hecho. Ahí está lo expresado, que lo lean bien, y ojalá se difunda como lo dije, para que no se asuste nadie y (no) se malinterpreten las cosas”, declaró en su momento.

Cuando se le preguntó acerca de a quién se refería con su frase de "soltar al tigre", el ahora presidente indicó que a quienes encabezaban el procedimiento democrático.

“(...) el INE, el Tribunal Electoral, el presidente, los dirigentes de los partidos, los dueños o directivos de los medios de comunicación. Una campaña por la democracia, por el respeto al voto, una campaña que podríamos llamar voto efectivo, sufragio efectivo, democracia efectiva”, recalcó.

De esa situación han pasado seis años. Ahora es el titular del Ejecutivo federal y está a unos meses de concluir su sexenio.

Mañana, López Obrador encabezará su última Convención Bancaria como mandatario dejando un sector financiero consolidado pero aún con retos todavía por atender.

