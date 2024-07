La industria mexicana aseguró que el decreto estadounidense que pide un certificado de que el acero fue fundido y vertido en algún país de Norteamérica puede impactar a diversas industrias como la de autopartes.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, dijo que “es un impacto muy fuerte el que esto suceda”, aunque hay que aclarar perfectamente qué es lo que piden para las exportaciones mexicanas de productos de acero hacia Estados Unidos.

Añadió que esto sí tiene una afectación importante y en varios sentidos, "si es un impacto importante, si nos tiene preocupados, pero más ocupados porque sabemos que la Secretaría de Economía tiene la voluntad de hacer la revisión”.

Estos nuevos requisitos estadounidenses de pedir el certificado de fundición y vertido del acero y aluminio mexicano “no puede quedar como algo que llega y que llegó para quedarse”, dijo.

El acero tiene que ser fundido y vertido en México, por una industria, un molino, una acerera, para que no se le cobre el 25% de arancel. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Decreto de EU sobre el acero puede afectar a la industria de autopartes en México

Durante el 84 Congreso Nacional de Agentes Aduanales, que organizó la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), Malagón dijo que hay algunas disposiciones de parte del gobierno estadounidense que “pueden afectar a las autopartes”, por lo que “sigue siendo un golpe fuerte”.

El miércoles la Casa Blanca dio a conocer un decreto del presidente Joe Biden que pretende frenar la triangulación de productos de acero de Asia a Estados Unidos, por lo que se pide que todo el acero que utilice México en sus productos de exportación demuestre que se fundió en territorio mexicano.

Ello porque “se dijo que el acero asiático entraba vía México ya que solamente le hacían un pequeño procedimiento, por eso implementan un requisito para que las importaciones que vienen de México demuestren que el acero sea fundido y vertido en territorio mexicano, de no ser así van a pagar el arancel de 25%", expuso Orlando Pérez Garate, socio en TMI Abogados y exdirector General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional en la Secretaria de Economía.

En otras palabras, “ya no se va a poder traer un acero de otra región del mundo, o de Asia, y hacerle un pequeño proceso de transformación para mandarlo a Estados Unidos. Tiene que ser fundido y vertido en México, por una industria, un molino, una acerera, para que no se le cobre el 25% de arancel”.

Ello significa que tienen que demostrar que la lámina de un auto o un electrodoméstico, no la trajeron de Asia, le hicieron un terminado o fundieron la parte superior, porque eso no se considerará como hecho en Norteamérica y no tendrá los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de no pagar aranceles.









