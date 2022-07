Colegio de Pilotos señala falta de recursos económicos en la AFAC

El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) se pronunció respecto a la situación actual de la aviación mexicana destacando que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) aún no es la institución que requiere el país, empezando porque no cuenta con recursos suficientes.

“La AFAC genera alrededor de 2 mil 200 millones de pesos anuales y trabaja sólo con 500 millones que le asigna la Secretaría de Hacienda.

“Es indispensable que la AFAC cuente con recursos económicos suficientes, que le permitan a su vez fortalecer su plantilla de personal especializado y con alta profesionalización, con servicio civil de carrera para que quienes inician ahí su vida profesional puedan convertirse en los técnicos y directivos especializados que le den solidez a esta institución”, dijo Ángel Domínguez Catzín, presidente electo del CPAM.



El presidente del Colegio de Pilotos agregó que el tema más importante actualmente para la aviación comercial es la recuperación de la Categoría 1 en aviación por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).



“El transporte aéreo es el más seguro del mundo, la seguridad de las operaciones está garantizada por las aerolíneas y pilotos, pero ante la degradación de la FAA es urgente que la AFAC recupere la Categoría 1 en aviación.



“Necesitamos quitarnos la degradación de encima porque necesitamos recuperarnos, necesitamos crecer y si estamos desagradados, los operadores (aerolíneas) no pueden hacer nuevas rutas hacia Estados Unidos y el problema es que los operadores compraron naves nuevas y no pueden utilizarlas para hacer vuelos hacia Estados Unidos por la degradación”, indicó Domínguez, en entrevista.

El Colegio de Pilotos espera que se pueda recuperar la Categoría 1 este año.

Sobre la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el presidente del Colegio de Pilotos considera que el mercado se mueve hacia donde hay rutas y la llegada del nuevo director del AICM puede ayudar a mejorar la relación y el trabajo con las aerolíneas para mejorar las operaciones.

“En el AIFA hay mucho por hacer, puede ser un aeropuerto importante, pero la discusión ahí está en darle vida a ese aeropuerto y no podemos darle vida si estamos degradados a Categoría 2 porque las aerolíneas mexicanas no pueden abrir rutas hacia Estados Unidos y no sirve abrir rutas nacionales o regionales porque uno de los mercados más importantes para las aerolíneas es el de Estados Unidos.

“Queremos traer pasajeros de Estados Unidos para que visiten los lugares turísticos y seamos un centro de conectividad”, apuntó Domínguez.

Mientras que en AICM es necesario darle mantenimiento a la terminal, a las pistas y calles de rodaje.

Para los pilotos, la coyuntura actual de la aviación es un momento muy apremiante porque hay oportunidad de crecimiento si toda la industria aeronáutica trabaja en conjunto.

vcr