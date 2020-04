El Banco de México desarrolló una plataforma con alta seguridad y muy eficiente para realizar operaciones digitales.

Seguridad y practicidad, son sólo algunas de las palabras que describen a CoDi, la nueva forma de cobros y pagos digitales desarrollada por el Banco de México.

Este método de pago opera a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y se ha convertido en el favorito de muchos, uno de sus atractivos es que no se requiere utilizar dinero en efectivo a la hora de ejecutar pagos y cobros ya sea en tu negocio o entre particulares, desde la app de tu banco o institución financiera, y lo mejor es que puedes realizar estas operaciones sin cobro de comisiones.

Sobre CoDi

Es una plataforma de pagos digitales que además de no generar cargos por utilizarla, es muy rápida a la hora de generar las operaciones solicitadas, en cuestión de segundos habrás concluido el proceso y todo esto a través de dispositivos móviles.

CoDi® usa la tecnología de los códigos QR y NFC, para facilitar que tanto comercios como usuarios, puedan realizar transacciones sin dinero en efectivo, con la finalidad de hacerlo más práctico para todos.

¿Qué necesitas para comenzar a pagar y/o cobrar a través de CoDi?

• Contar con un dispositivo móvil (los comercios pueden contar con Tablet) con internet.

• Tener una cuenta de cheques de cualquier banco o institución financiera.

• Tener habilitado el servicio de banca móvil a través de la app de tu celular.

¿Cómo la podemos utilizar?

La operación debe iniciarse con la persona que va a cobrar, creando un mensaje de cobro, el cual debe ser aceptado por la persona que va a pagar.

El solicitante genera un código QR, indicando el monto que desea cobrar, la referencia, y descripción o concepto del pago, este puede realizarse de manera presencial o enviando el código QR como imagen a la persona que va a pagar.

La persona que va a pagar, escanea el código QR desde la app de su institución financiera, ahí se despliega la información de la operación y si está de acuerdo, acepta el cobro.

Una vez que se completa la transferencia tanto el solicitante como la persona que paga serán notificados de modo inmediato, obteniendo los detalles generales de la operación.





Beneficios

Los beneficios que se obtienen al utilizar esta plataforma son para todos.

Si eres el que paga:

• No tendrás que preocuparte si no traes efectivo.

• Olvídate de pagar algún cargo o comisión por transferencia o depósito que debas realizar.

• No tendrás necesidad de utilizar tarjeta.

• Puedes pagar desde la app de tu banco en cualquier momento y a distancia.

Si eres quien cobra:

• El dinero lo tendrás en tu cuenta en cuestión de segundos.

• No te generarán cobros de comisión por operación.

• Disminuyes los inconvenientes del manejo de efectivo, como la falta de cambio.

• Podrás generar cobros sin restricción de día u horario.

• Mayor control de tus finanzas y acceso a servicios financieros.

• Sin contracargos, es decir, reduce fraudes por operaciones no reconocidas.

Estos, son sólo algunos de los beneficios que te ofrece la plataforma y están disponibles para ti los 365 días del año.

Vive CoDi

CoDi es una experiencia que impacta de modo favorable tu vida cotidiana, brindándote un sin número de facilidades como:

• Realizar cobros y/o pagos de alta seguridad.

• Resguardarla con contraseña, huella o reconocimiento facial por ejemplo, depende el equipo con el que cuentes.

Este medio de pago desarrollado por el Banco de México, es muy fácil, rápido y seguro de usar. En él, participan todos los bancos e instituciones del país y puedes hacer uso de diversos tipos de cuenta.

Con CoDi, puedes hacer pagos a personas o por servicios que recibes desde tu casa, sin necesidad de acudir a un cajero o sucursal bancaria. Acércate a tu banco o institución financiera para revisar la disponibilidad del servicio.

Vive la experiencia de la practicidad y siéntete seguro a la hora de pagar y/o cobrar, es como un lenguaje común, puedes utilizarlo en el momento en que lo necesites. Para más detalles, encuentra más información en https://www.codi.org.mx/ , comunícate al 800-POR-CODI o escribe a [email protected]

