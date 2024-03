A pesar de los reclamos de la industria mexicana a la autoridad para pedir se frene el contrabando y la subvaluación de prendas de vestir, textiles y calzado, esos problemas siguen al alza, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber Andonie.

Durante el séptimo Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido-Calzado, el directivo expuso que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) debe garantizar que este tipo de mercancías no entren al país a través de prácticas desleales.

“Considero que el gobierno, pero sobre todo la ANAM debe garantizar que no ingrese la mercancía de contrabando, porque llegan al mercado por debajo del precio real, lo que causa una afectación grave” al empleo, a la economía, a la industria y al erario público.

Añadió: “Este problema lo hemos venido denunciando a lo largo de mi gestión frente a Concamin (desde noviembre de 2021)… sin embargo, vemos que los volúmenes de importación en condición de presunta subvaluación no han dejado de aumentar”.

Lee también: Sector empresarial denuncia contrabando hormiga vía Shein y Temu

La industria del calzado se contrajo 14% a tasa anual durante enero de 2023, al año se importan 120 millones de pares y el 40% entra por debajo del costo de materia prima; mientras que la industria textil-confección registró la llegada de más de cuatro mil millones de piezas importadas temporalmente, pero que se quedaron en el país, lo que daña a la industria textil-confección, bajó y cayó 8% su producción.

Abugaber Andonie aseguró que “los chinos están inundando los mercados mexicanos con artículos con precios sumamente bajos sin que esto se traduzca en mejores condiciones para el consumidor”, pero que dañan a la industria y al erario público.

Es necesario, añadió, construir una cancha pareja para la industria nacional, porque la industria de la fibra, textil, de la confección y del calzado no pueden participar en medio de la incertidumbre y de la competencia desleal.

“México debe de tomar acciones contundentes para frenar esta situación”, porque China sí tiene plan estratégico de dominar al mundo, mientras que México no lo tiene, “tenemos que hacer algo porque como se ven las condiciones vamos a perder el gran mercado mexicano”.

Por otra parte, reconoció la disposición del gobierno de México, a través de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, para encontrar soluciones como el decreto de aranceles para productos del calzado y la confección.

Lee también: Negocios no deben vender cigarros robados: 2 de cada 10 son de contrabando, advierten

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Rafael Zaga, afirmó que el contrabando ha existido desde hace varias décadas como un actor marginal, hoy es el participante más importante de la cadena textil y “el avance ha sido insuficiente” para revertir esta situación.

Un gran logro fue la publicación de la desgravación arancelaria en 76 fracciones de productos confeccionados.

Debe eliminarse la importación temporal de productos terminados, debe de evitarse que lleguen importaciones de plataformas por Temu y Shein, porque no cumplen normas y entran por debajo de precio, además sea que no pagan impuestos porque utilizan la franquicia de 50 dólares, que permite a una persona importar vestidos y zapatos por paquetería de países con los que no tenemos tratado.

Adicionalmente, hace falta que “cualquier importación a precios irrisorios no debe ingresar a territorio nacional a costa de los empleos de la cadena de valor”. Pidió verificación y control de las aduanas, y añadió “por qué es tan fácil importar (productos) para quienes hacen mal y tan difícil para los que hacemos correcto”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd