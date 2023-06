La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó esta semana que aceptará como válido todo examen médico vencido del personal técnico.

Esto debido a que, desde el pasado 8 de mayo, no se aceptan los certificados médicos o constancias, emitidos por médicos terceros autorizados para realizar trámites ante la autoridad que encabeza Carlos Antonio Rodríguez.

En medio de la revisión por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) para recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea, los certificados médicos vencidos serán válidos por la AFAC, siempre y cuando el interesado presente su formato de solicitud de cita, comprobante de pago en original y licencia de personal técnico aeronáutico vigente.

La AFAC decidió aceptar los certificados médicos vencidos ya que su sistema para agendar citas para realizar los exámenes en alguna de las Unidades Médicas “se encuentra en proceso de implementación y actualización”.

Actualmente, la AFAC tiene rezagadas 5 mil 706 citas para hacer el examen médico en las 12 Unidades Médicas distribuidas en todo el país.

Los exámenes se aplican a personal técnico, pilotos, sobrecargos, controladores y oficiales de operaciones.

José Alonso, secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) dijo que esto demuestra que la AFAC está rebasada para exámenes desde que cancelaron a terceros autorizados y la plataforma para agendar citas “se cae”.

Para la Ciudad de México, la AFAC da 50 citas al día, las cuales son insuficientes pues, tan sólo Aeroméxico cuenta con 10 mil empleados que necesitan un examen.

“Los mayores de 40 años necesitan hacerse el examen dos veces al año. Volaris tiene otros 7 mil empleados y Viva Aerobus otros miles”, señaló.

El secretario de ASPA agregó que la AFAC no aclaró si avisó a autoridades internacionales sobre los certificados médicos vencidos, los cuales sirven para volar en territorio mexicano, pero no en Asia, Europa o Estados Unidos.

José Suárez, analista del sector aéreo, dijo que traer un certificado médico vencido no sirve en el extranjero, por lo que , si no hay un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el personal técnico aeronáutico no podrá salir del país con certificados vencidos.