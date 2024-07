FinTech México advirtió sobre la falta de competencia que puede tener la red de pagos en México ante un proyecto impulsado por la Asociación de Bancos de México (ABM), denominado RedM.

“Desde FinTech México comunicamos que no compartimos lo contenido en esta propuesta, pues identificamos que no se encuentra alineada a la regulación sectorial, no promueve la competencia y la libre concurrencia e incrementa injustificadamente los costos de la operación actual”, dijo la representación de más de 180 empresas financieras tecnológicas que se ubican en nuestro país.

Desde hace algunos años, la banca comercial en México trabaja en la denominada RedM, con la cual se centrarían las reglas de operación de la red de pagos en el país y que se prevé pueda implementarse en el país en los próximos meses.

“Llevamos varios años trabajando en esto. Digamos que es el siguiente paso natural de un proceso que ocurre hoy de manera interna en la ABM, en la cual todos los operadores de pagos, conjuntamente con el Banco de México, fijan los diferentes vectores y las reglas comunes de operación.

"La idea es trasladarlo a un vehículo donde de manera formal, jurídicamente establecida en una compañía, se den todas estas reglas de interoperabilidad, como siguiente paso en términos del sistema de pagos”, dijo en abril pasado a EL UNIVERSAL, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna.

Lee también México tiene “boom” de bancos digitales, dice Fitch; habrá más jugadores en dos años

Ante este cambio, el presidente de Fintech México, Felipe Vallejo, resaltó que las empresas buscan entablar un diálogo constructivo para desarrollar un marco justo e inclusivo que no deje a nadie atrás. Al mismo tiempo, se encuentran preparando una contrapropuesta sólida, con el objetivo de garantizar competitividad, el funcionamiento eficiente del mercado y el crecimiento de la red de pagos en México.

Fintech México recordó que ya hay un antecedente inmediato sobre la concentración en el sector de pagos en México. Foto: archivo

Asegura que aún existen barreras en el mercado para el procesamiento de pagos con tarjetas

Fintech México recordó que ya hay un antecedente inmediato sobre la concentración en el sector de pagos en México. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) identificó la existencia de diversas barreras a la competencia con efectos anticompetitivos para los diversos participantes que concurren en la red en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta.

En consonancia con los hallazgos de Cofece, FinTech México dijo que también identifica que un grupo de participantes en el sector bancario que ejercen control sobre la actual red de pagos con tarjeta en el país, con lo que tienen una incidencia desproporcionada en la definición de las reglas que gobiernan la entrada y la operación de la red.

“En adición a que la integración vertical entre las cámaras de compensación y los principales bancos del país no propicia las condiciones de competencia que el sistema de pagos con tarjeta necesita”, agregó el organismo.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc