Se refiere al desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socio-emocional de las niñas y niños de 0 a 8 años, de una manera integral para el cumplimiento de todos sus derechos 1.

El Desarrollo Infantil Temprano comprende cuestiones relacionadas con la salud, el aprendizaje, la educación, el apoyo familiar, así como la atención a la protección y bienestar social de ellos y ellas desde que nacen hasta los primeros años de la escuela primaria (aproximadamente hasta los ocho años).1

La infancia temprana es el periodo de desarrollo más rápido en la vida humana. A pesar de que los niños se desarrollan individualmente a su propio ritmo, todos los niños pasan por secuencias identificables de cambio y desarrollo físico, cognitivo y emocional. El enfoque del Desarrollo Infantil Temprano se basa en el hecho comprobado de que los niños pequeños responden mejor cuando las personas que los cuidan usan técnicas diseñadas específicamente para fomentar y estimular el paso al siguiente nivel de desarrollo.

Recientes investigaciones han demostrado que el periodo más rápido de crecimiento cerebral ocurre en los primeros años de vida y que las experiencias de la infancia temprana tienen efectos duraderos en la futura capacidad de aprendizaje del individuo: 2

• El desarrollo cerebral durante la etapa prenatal y en el primer año de vida es más rápido y extensivo que en cualquier otra etapa de la vida • El desarrollo cerebral es más vulnerable a influencias del entorno • La influencia del entorno en el desarrollo temprano del cerebro es duradera • El entorno afecta no sólo el número de neuronas y el número de conexiones entre ellas, sino también la manera en que estas conexiones se "entrelazan" • El estrés tiene un impacto negativo en el desarrollo cerebral

El desarrollo infantil no depende solamente de la supervivencia (no morir), la condición de salud (ausencia de enfermedad) o el crecimiento (ser más grande). En nuestra visión del desarrollo infantil temprano, es importante que un niño cuente con vida, salud y buena alimentación como parte de su bienestar y como bases para desarrollarse, pero no bastan para favorecer un desarrollo pleno de capacidades físicas, cognitivas y emocionales. Un entorno propicio para el Desarrollo Infantil Temprano –sea el hogar o un centro de cuidado– debe garantizar que se satisfagan no solo esos requerimientos de alimento, amparo, atención de salud y protección, sino también las necesidades que el niño tiene de afecto, interacción social, comunicación, seguridad emocional, consistencia y acceso a las oportunidades para la exploración y el descubrimiento 3.

Es así que la promoción del Desarrollo Infantil Temprano implica la necesidad de entregar un paquete integral de programas que consideren un enfoque de costo-efectividad, sostenibilidad y participación activa de las comunidades.2

En Un Kilo de Ayuda estamos convencidos que la inversión en Desarrollo Infantil Temprano generará un mayor rendimiento de capital humano a corto, mediano y largo plazo en diferentes esferas: mejor estado de nutrición, mayor desarrollo cognitivo, mejores competencias socio-emocionales, mayor grado de escolaridad, entre otros.

Un Kilo de Ayuda implementa un Modelo Integral para el Desarrollo Infantil Temprano (MIDIT) a través de tres Programas: 1) Programa de Crecimiento y Desarrollo Físico; 2) Programa de Desarrollo Neurológico y Psicoafectivo y; 3) Programa de Desarrollo Comunitario. Todos los Programas son ejecutados bajo una metodología participativa orientada a: a) medir y diagnosticar, b) fortalecer capacidades y cambiar conductas y c) monitorear y evaluar los resultados e impacto en favor del DIT, focalizando esfuerzos en los primeros 1,000 días de vida.

Por lo anteriormente expuesto es que Un Kilo de Ayuda junto con otras organizaciones de la sociedad civil lanzaron la convocatoria nacional, “Necesito de ti”, que reconocerá a personas con soluciones innovadoras a favor de las niñas y niños de 0 a 6 años, en temas como: 1) Estimulación temprana; 2) Salud y nutrición y 3) Cuidado y desarrollo.

Según Heckman, una de las estrategias más eficaces para el crecimiento económico es la inversión en el crecimiento del desarrollo de los niños en situación de riesgo. Los costos a corto plazo son más que compensados por los beneficios inmediatos y a largo plazo mediante la reducción en la necesidad de educación especial y rehabilitación, mejores resultados de salud, la reducción de la necesidad de servicios sociales, menores costos de la justicia penal y el aumento de la autosuficiencia y la productividad de las familias 4.

Las razones para invertir en proyectos de Desarrollo Infantil Temprano son numerosas y están inter-relacionadas. La habilidad del niño para pensar, para establecer relaciones y desarrollarse al máximo de su potencial está directamente relacionada con el efecto de una buena salud, una buena nutrición y una interacción social apropiada.2

Organización invitada: Un kilo de ayuda