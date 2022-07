Viral: vendedor de autos choca dentro de su propia agencia

El mundo de los automóviles de vez en cuando nos sorprende, para bien o para mal. Esta ocasión, ningún vehículo se volvió viral por que sea una propuesta futurista, potente o extravagante, sino porque se estrelló en plena concesionaria, pero no fue cualquier coque; en Argentina, un empleado chocó un Chevrolet Onix de agencia contra los vidrios de la tienda y las imágenes ya le están dando la vuelta al mundo.



¿Cómo se pudo estampar este cero kilómetros? En autopistas te lo contamos todo.



Este Chevrolet Onix es un cero kilómetros, pero ya chocó

Es normal que al momento de considerar tener un automóvil, una de las primeras opciones sea comprarlo de agencia. Ir a una concesionaria y revisar qué autos tienen, cómo suenan al encender y hasta subirse en ellos, es una experiencia única; sin embargo, es casi imposible que algo pueda salir mal, aunque siempre hay excepciones.



Según medios locales, el hecho ocurrió el pasado miércoles 29 de junio alrededor del mediodía en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Argentina. Un vehículo en exposición atravesó la ventana de la concesionaria Akar, quedando colgado entre el local y la banqueta de la calle.



El vehículo en cuestión es un Chevrolet Onix. Aún no se sabe qué modelo es, pero se especula que es de la generación del 2021 o 2022, un cero kilómetros en toda regla y como pudiste haber sospechado, el choque lo ocasionó un empleado.





Foto: Twitter

El accidente se debe a un error humano

Las personas y el personal de la concesionaria que estuvieron en el lugar del choque, mencionan que el auto no tiene ninguna avería o defecto, sino que todo fue a causa de un empleado. Antes del choque, el Chevrolet Onix se había quedado con el cambio puesto, uno de los empleados, al intentar arrancarlo no se dio cuenta que el vehículo no tenía freno de mano y así ocurrió el choque.

Afortunadamente, la policía de la provincia de Chubut reportó que el accidente no ocasionó daños a transeúntes o al empleado involucrado, solamente daños materiales en la agencia de autos.







Foto: Chevrolet

Chevrolet Onix, el vehículo viral del momento

El auto de General Motors hoy está en boca de todos por este incidente. Chevrolet Onix es un sedán dirigido a los conductores y conductoras con familia, pero que no quieren dejar atrás la buena estética.



Su diseño destaca por tener líneas deportivas y estilizadas con un look dinámico que es inconfundible, incluso si choca contra un vidrio. En su versión más básica del 2022, su potencia es discreta, apenas 114 caballos de fuerza, pero es lo suficientemente autónomo para recorrer la ciudad. También, tiene 120 libras pie de torque y una transmisión manual de 5 velocidades (o automática de 6), todo por aproximadamente 295 mil pesos mexicanos.



La primera generación del Onix se lanzó en 2012 y se fabricó en Brasil, pero ahora, China y México (específicamente en la planta de San Luis Potosí) también fabrican este auto.

Esperamos que la próxima vez que tengamos que hablar de Chevrolet, no sea por los videos virales y memes causados por un accidente. Te dejamos el video:

