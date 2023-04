Sabemos que si queremos que nuestro auto permanezca en el mejor estado por más tiempo es necesario darle el mantenimiento adecuado lo que, además, nos ahorrará dinero pues podremos prevenir fallas mayores pero, ¿en qué consisten los servicios más comunes y cuando le corresponde a tu modelo?

Aunque comparten algunas características, el servicio menor y mayor se realizan en diversos momentos con el fin de que los autos trabajen en las mejores condiciones.

El problema es que muchos ignoran las señales de mantenimiento, como el kilometraje, hasta que ven encendida una luz en su tablero o se presenta alguna falla. Que no te pase, conoce en qué consisten los servicios más comunes.

Lo que tienes que saber antes de llevar tu auto a servicio

Si compraste un auto 0 kilómetros recibirás en la agencia todas las recomendaciones pertinentes para mantenerlo en el mejor estado, ello implica realizar los servicios directamente con ellos. La decisión es tuya, pero considera que ello mantiene la garantía y puede aumentar el valor de reventa.

No importa si no realizas el servicio directamente en la agencia, de acuerdo con Prestone, marca de anticongelantes y refrigerantes, el mantenimiento de un auto debe hacerse cada 10 meses o 10 mil kilómetros y no hasta que empieces a notar alguna falla o ruido extraño.

Imagen: Unsplash

Lo anterior es debido a que el servicio automotriz ayuda a evitar daños por causa del desgaste de sus componentes debido al uso diario.

Para saber cada cuánto tiempo es mejor realizar el reemplazo de algunas piezas y líquidos lo mejor es consultar el manual de usuario de tu automóvil, aunque por lo general el primer servicio se realiza a los 5000 kilómetros.

Respecto al costo, todo dependerá del procedimiento que vaya a realizarse y, por supuesto, del lugar al que lleves tu auto, pero el precio promedio va de los $1,600 pesos a los $2,500 pesos.

¿En qué consiste el servicio menor de un auto?

El mantenimiento de un auto depende de diversos factores, los más importantes, el modelo, año y kilometraje. Pero, de manera general, el servicio menor se realiza aproximadamente cada 10,000 kilómetros e implica:

Cambio de aceite

Cambio de filtro de aire

Cambio de bujías

Cambio de filtro de gasolina

Revisión del tren delantero y suspensión

Imagen: Unsplash

Leer también: Este es el horario para circular con permiso provisional en CDMX

¿En qué consiste el servicio mayor de un auto?

Este tipo de servicio se recomienda aproximadamente cada 40,000 kilómetros y consiste en:

Cambio de anticongelante

Revisión del radiador

Niveles de batería

Cambio de líquido de frenos

Revisión de amortiguadores

Presión de neumáticos

Alineación y balanceo

Escaneo por computadora

Como verás, la diferencia entre ambos es que, mientras el primero está enfocado principalmente en la lubricación correcta del motor, el mayor ya implica aspectos como el sistema de frenado, la refrigeración líquida y más.

Y no lo veas como un gasto innecesario que puedes ahorrarte, considera que es mucho más barato reemplazar y dar mantenimiento a las piezas más comunes, que después tener que lidiar con una avería mayor que además de ser más cara de solucionar podría afectar otros componente y obligarte a ir al taller frecuentemente.

Leer también: Nissan presenta el R32 GT-R con un tren motriz eléctrico

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters