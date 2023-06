Hace algunos días te presentábamos algunos detalles de la nueva pick up compacta de Ram, que fue desarrollada en Brasil con los mercados de Sudamérica en mente. Esto no significa que las cualidades de la marca hayan pasado a segundo plano, pues los equipos de Norteamérica estuvieron presentes en su creación.

Ahora, Ram muestra el diseño final de esta pick up, cuyo nombre será Rampage, y buscará competir con modelos como Ford Maverick, Toyota Hilux o Nissan Frontier. Si bien, la presentación oficial no ha sido realizada, al menos la parte estética ya es conocida.

Así será el diseño de la nueva pick up compacta de Ram.

Con el ADN de Ram

Las líneas robustas son parte de la identidad de la marca, y el Rampage no es la excepción. Los faros, con luces diurnas en forma de “C”, crean una imagen que se une a la parrilla y que también recuerdan a los modelos más grandes de Ram.

Por atrás, se alcanza a ver la forma de la tapa de la caja, con varios ángulos así como las ópticas que incluso, tienen la bandera americana a juego con la iluminación LED. El resto de imágenes están con la camioneta entre sombras, pero las formas generales revelan una carrocería musculosa.

Si recordamos el interior, hay un cuadro de instrumentos digital así como una pantalla central con el más reciente sistema Uconnect de Stellantis. También, se le puso un especial énfasis a la selección de materiales, con piel y gamuza de alta calidad para un ambiente más sofisticado.

Bajo el cofre

Otro dato que también fue compartido anteriormente es que la nueva Ram Rampage usará el motor 4 cilindros turbo, llamado Hurricane 4, aunque los datos de potencia aún son secretos. Sin embargo, este motor llega a producir hasta 280 caballos de fuerza en algunas aplicaciones, y va asociado a una transmisión automática de 9 velocidades. Es cosa de esperar a conocer las especificaciones concretas del Rampage.

Será una pick up compacta de RAM desarrollada por el equipo de Brasil.

El origen del Rampage

El nombre Rampage no es del todo nuevo para la marca, pues también fue usado en una pick up de características similares brevemente durante los años 80. Posteriormente, así se le nombró a un concepto en 2006 y ahora, revive en esta nueva pick up para demostrar fuerza y poderío, características inherentes a Ram.