Los regalos de cumpleaños son algo especial, pues hay que pensar en los gustos de la otra persona y si es algo que realmente le va a ser útil. Algunas personas pueden regalar un auto nuevo, pero nada tan ostentoso como un Bugatti Chiron.

Esta historia es especial, pues además de que regalar un Bugatti implica una cantidad de dinero importante, el hecho de la atención al detalle es lo que más vale. Dicen por ahí que el diablo está en los detalles, y la marca francesa sabe cómo cuidar de ellos.

Foto: Bugatti

El regalo de cumpleaños perfecto

La historia comienza hace 20 años, la señora protagonista (se desconoce su nombre por privacidad) vio por primera vez un Bugatti Type 57 SC Atlantic hace 20 años y se enamoró de su diseño. Este modelo de la marca tiene una elegancia propia de los años 30, y es considerado uno de los autos más bonitos de la historia.

Tiempo después, su esposo la llevó de viaje sorpresa a la sede de Bugatti, en Molsheim, donde pudo configurar su Chiron. Al recordar aquel auto años antes, decidió crearlo con cierta semejanza. El líder de diseño de la firma estuvo de cerca en el proceso, pues recrear el Type 57 SC Atlantic era algo que tenía ganas de realizar.

Foto: Bugatti

Llegado el cumpleaños número 70 de la señora, su esposo la sorprendió con las llaves de un Bugatti Chiron 57 One of One, que es un homenaje a aquel modelo histórico. Pintura azul cielo, parrilla de elementos verticales, rines de 5 brazos y la silueta del 57 SC Atlantic en el interior son los elementos distintivos de esta unidad.

Antes de que el Bugatti Chiron salga de producción, este proyecto especial sumará kilómetros en la Costa Oeste de EUA. El costo y tiempo de fabricación son un misterio, pero por ser una marca personalizable en cada aspecto, seguramente tuvo una etiqueta considerable.

Foto: Bugatti

