En la época de la Primera Guerra Mundial, BMW fabricaba aviones. Tiempo después llegaron los autos y motos pero parece que ahora, tiene las intenciones de colaborar en la producción de yates. ¿Se cumplirá la intención de cielo, mar y tierra?

Aunque no sea de manera masiva, BMW anunció que, de la mano de la compañía alemana Tyde, decidieron presentar un barco (aunque más bien es un yate pequeño) en la 76° edición del Festival de Cannes.

No era para menos, pues se trata de un escenario glamouroso donde esta embarcación puede guiñarle el ojo a más de una persona. No sólo por el estilo sofisticado, sino también porque se trata de un yate eléctrico.

Creado junto con la empresa Tyde, este es un yate eléctrico presentado en Cannes.

Creado por Designworks, subsidiaria de BMW

Es aquí donde BMW entra de manera relevante, pues junto con Tyde crearon The Icon, donde se pueden notar reminiscencias del diseño bávaro. La cubierta presenta formas prismáticas, similares a los cristales Swarovski del interior de un X7 o Serie 7, colores verdes y dorados que recuerdan a un XM o i7.

Por dentro, la historia no podría ser diferente, pues la forma de los asientos y la manera en que las bocinas se integran a las paredes son muy BMW. Incluso, la pantalla de 32 pulgadas desde donde se controla a The Icon presenta una interfaz prácticamente idéntica al de los cuadros de instrumentos de la gama de autos actual.

BMW zarpa los mares

Además de esto, algo que es interesante es la forma en la que The Icon podría moverse por el mar. Gracias al uso de 6 baterías provistas por BMW i, que generan 240 kWh, es que esta embarcación puede trasladarse.

Según las marcas creadoras, tiene un rango de más de 100 kilómetros, con una velocidad crucero equivalente a 44 km/h y una máxima de 56 km/h. Esto es posible también con el apoyo de una cubierta en materiales hidrofóbicos que le facilitan el movimiento en el agua.

Como todo eléctrico de BMW, el sonido que genera al moverse corre a cargo de Hans Zimmer, así como aquellos que alertan sobre la activación de diversas funciones.

¿Se puede comprar?

Lejos de tener -o no- la cantidad de dinero para comprar cualquier tipo de yate, The Icon no está a la venta como tal. Lo que Tyde plantea es un ejemplo de lo que podría ser la movilidad personal en el mar con todo lujo y sin dañar el ecosistema que habita debajo.

No tiene un precio como tal, pero está listo para ser fabricado si es que alguien decide que éste es su yate de ensueño. De cualquier manera, el desarrollo técnico ya está hecho y Tyde ya tiene una unidad creada para que pueda ser admirada en Cannes.