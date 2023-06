El Volkswagen Beetle es, probablemente, el auto más icónico de la marca alemana, y aunque se dejó de fabricar hace algunos años, estará de regreso aunque no como todos quisiéramos.

Como parte de la familia eléctrica ID de Volkswagen, este Beetle reinventado tendrá su debut en una película infantil. Acompañándolo, estarán otros modelos ya existentes, como el ID.Buzz y otros conceptos que van a tono con la temática de la cinta.

La plataforma MEB es utilizada por Volkswagen en sus eléctricos.

De la pantalla grande, ¿a la realidad?

Si no tienes hijos o sobrinos, probablemente no conozcas la caricatura de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, que está disponible en Netflix. De cualquier manera, este programa infantil tendrá una película que será presentada en cines el 5 de julio y posteriormente, en la plataforma.

La cuestión es que Volkswagen tendrá cierto protagonismo en esta película, donde llama la atención que hay un Beetle conceptual eléctrico. Por ser una caricatura, tiene ciertos elementos propios de ello, como el techo con protuberancias para parecer una catarina o las puertas de cristal.

Además de ello, durante la presentación de la película en París se vio al IB.Beetle o ID.Bug (nombres no oficiales) a tamaño real, como concepto fuera de la rueda de prensa. Si bien, la marca no ha dicho nada al respecto de su producción, en algún momento se hizo mención de que podría ser posible fabricarlo con el uso de la plataforma MEB. De cualquier manera, el ID.Buzz es la representación moderna de la Combi, así que no sería alocado pensar en un Beetle eléctrico.

De momento, solamente es eso, un “personaje” más en una película infantil, que será usado por la heroína Ladybug. Eso sí, el diseño es tal cual como el de un Beetle, desde la forma redonda hasta el alerón trasero. ¿Será que Volkswagen nos sorprenda en un futuro no muy lejano?