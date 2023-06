Un joven tiktoker sorprendió a los cibernautas en uno de sus últimos videos. En él explica que al comprar una boda en Estados Unidos halló una camioneta en perfecto estado, como nueva.

Camioneta nueva es encontrada por tiktoker

Comprar contenedores o bodegas es una práctica usual por muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, esto debido al costo, así como la utilidad para guardar en ellas cualquier tipo de objetos.

En esta ocasión, el tiktoker llamado @fermtzro, grabó el momento exacto donde abrió una bodaga que había adquirido en Estados Unidos por un precio aproximado de $25 mil 922 pesos. En el video, el chico menciona que compró dicho espacio en el país vecino por un precio de $1500 dólares, luego de ver que no se podía abrir con facilidad la puerta, procedió a utilizar herramientas para lograrlo y así descubrir lo que había dentro.

Acompañado de otra persona, el tiktoker recibió ayuda para levantar la cortinilla, su expresión en el video deja ver la sorpresa que se llevó al notar una camioneta Ford Explorer. Esta se encontraba con demasiado polvo, lo cual significaría que estuvo ahí por mucho tiempo; sin embargo, al abrirla la halló en muy buen estado, comentando que estaba “nuevecita”. Aunque al inicio no encontró las llaves del automóvil, en otro de sus videos mencionó que el carro sí encendió y con ello lo puso en marcha.

Las buenas noticias no terminaron ahí para el joven que estaba documentando todo para sus redes sociales. De igual modo, este hizo la compra de dos contenedores más, los cuales tenían objetos que fueron una sorpresa para él.

El segundo contenedor adquirido por un total de $3,300 dólares también tenía dentro un auto, en esta ocasión no fue necesario forzar la cerradura, pero sí mencionó que al levantar la cortinilla tuvo dificultad, lo cual significaba que tenía más tiempo sin abrirse que la anterior.

Asimismo, aunque sí traía las llaves en el asiento del copiloto, este no logró encender. Minutos después, los involucrados procedieron a pasarle corriente y aunque la emoción haría pensar que sí encendería, al final notaron que sus esfuerzos no lograron un efecto positivo. El auto no encendió como el primero que encontraron.

Finalmente, ante la popularidad del video, el tiktoker anunció que regalaría la camioneta hallada en la bodega a sus seguidores.

