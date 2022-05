Cuánto cuesta comprar un auto eléctrico en México

Los vehículos eléctricos se han vuelto una gran opción para cuidar el medio ambiente, ahorrar en combustible y obtener algunos beneficios por parte de los gobiernos, razones por las cuales cada día toman mayor relevancia en diversos países, especialmente en Europa donde es muy común verlos transitar por las calles. Aunque en México no es tan regular observarlos, eso no quiere decir que no haya modelos a la venta. Si estás considerando adquirir uno, te compartimos cuánto cuesta comprar un auto eléctrico dentro en el país.

Lo primero que hay que decir, en caso de que no lo sepas, es que los coches eléctricos son impulsados por uno o más motores eléctricos que se alimentan de la energía almacenada en una batería recargable, por lo que no emiten partículas contaminantes al medio ambiente ayudando al cuidado de nuestro planeta.

No obstante, debido a su gran equipamiento y avance tecnológico, estos modelos suelen ser más costosos que los convencionales. Por ello es que vale la pena tomar en consideración los planes de financiamiento, el precio de los seguros y de sus servicios de agencia, en especial porque estos autos se componen de piezas delicadas.

Los 6 modelos de autos eléctricos más baratos en México

Marcas de alta gama como Tesla, BMW, Audi, Porsche y Mercedes cuentan con vehículos eléctricos. Sin embargo, estos autos tienen precios arriba del millón de pesos, por lo que no son accesibles para la mayoría de los bolsillos de los mexicanos.

Pero no son las únicas opciones. A continuación te compartimos los autos eléctricos más económicos en México y cuántos días necesitarías trabajar con un salarío mínimo de 172.87 pesos para poder comprarlos:

JAC E 10X

Este auto es uno de los primeros modelos que fueron lanzados bajo la alianza de JAC y Volkswagen en China. Entre sus características está la carrocería de tamaño compacto, faros de iluminación LED, pantalla multimedia de 10.25 pulgadas y autonomía de hasta 360 kilómetros, por lo que lo convierte en un coche ideal para manejarse en la ciudad.

El JAC E10X es el auto eléctrico más barato en México con un costo que ronda los 438 mil pesos. Con este precio necesitarías trabajar más de 8 años.



Foto: JAC

Zacua MX2 y MX3

La marca mexicana tiene a la venta dos automóviles biplaza de carácter urbano, la principal diferencia es su estilo de carrocería. El MX2 es la versión personal coupé; el MX3 tiene un estilo hatchback. Incluye una pantalla de navegación para monitorear el estado del coche y Bluetooth para conectar tu teléfono. En ambos autos, la autonomía es de 160 kilómetros ideal para caminos cortos y congestionados.

Su precio inicia en los 599 mil 900 pesos y para poder adquirirlo con un salario mínimo necesitarías de más de 10 años de trabajo.



Foto: Zacua

Renault Kangoo Z.E.

Cuenta con una autonomía de 200 kilómetros y, la marca asegura que es fácil de recargar. También incluye dos bolsas de aire frontales, frenos ABS, control de estabilidad y asistente para pendientes. La parte trasera tiene una capacidad de hasta 640 kilogramos.

El Renault Kangoo Z.E. tiene un precio que inicia en los 723 mil 200 pesos y para costearlo con un salario mínimo se requerirían más de 11 años y medio de trabajo.



Foto: Renault

JAC E J7

Este modelo tiene un rango de 492 kilómetros de autonomía. El motor eléctrico del JAC E J7 se abastece mediante una batería de ion-litio con capacidad de 55 KWH, cuenta con seis bolsas de aire, así como con diversos sistemas de seguridad activa y pasiva. Está equipado con una pantalla vertical de 10.4 pulgadas, Android Auto y Apple Car Play.

Tiene un costo que va desde los 752 mil pesos y para comprarlo con un salario mínimo se necesitan más de 12 años de esfuerzo.



Foto: JAC

Chevrolet BOLT EUV

Este auto ofrece una autonomía de hasta 397 kilómetros. Cuenta con un cargador dual de 120V y 240V y una potencia de 200 HP.

Tiene un precio de 939 mil 900 pesos y con un salario mínimo se puede adquirir en un tiempo de más de 15 años.



Foto: Chevrolet

Nissan Leaf

Ofrece un sistema eléctrico de gran autonomía. En total, el motor arroja 147 HP. Incluye e-Pedal, que permite acelerar, desacelerar y frenar utilizando solamente un pedal. El nuevo paquete de baterías de iones de litio tiene una capacidad de 40 KWH y un rango estimado de 241 kilómetros.

Su precio inicia en los 964 mil 900 pesos y se requieren más de 15 años de trabajo para adquirirlo.



Foto: Nissan

Estos son los autos eléctricos más baratos en México y, como acabas de notar, a pesar de ello, se requiere de muchos años de trabajo para obtenerlos. Aunque, afortunadamente las agencias cuentan con planes de financiamiento para poder pagarlos.

