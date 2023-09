Los autos eléctricos han ganado mucha popularidad en los últimos años. Sin embargo, algunas personas no se animan a adquirir un modelo con esta tecnología por que consideran que este tipo de automóviles son muy diferentes a los de combustión que llevan décadas con nosotros, empezando por el detalle del centro de poder que, en este caso, no es un motor, sino una batería, la cual necesita de ciertos cuidados para mantener y prolongar su funcionamiento.

Y es que aún hay muchas dudas sobre el mantenimiento que se le debe de dar a un auto eléctrico, sobre todo si hablamos de la batería. Pero no te preocupes, aquí te decimos cuáles son los cuidados básicos para que esta funcione al 100% de su capacidad.

Cuidados de la batería para un auto eléctrico

De acuerdo con la empresa energética Repsol, la importancia de la batería en los autos eléctricos radica en que esta pieza es un acumulador de energía que almacena electricidad y la transmite al motor eléctrico para que el vehículo funcione gracias al impulso de las ruedas.

Los tips que brinda la compañía para cuidar la batería de tu auto eléctrico son los siguientes:

Evitar los ciclos de carga elevados

Las baterías de los coches eléctricos tienen un límite de ciclos de carga y descarga. Y, aunque no lo creas, lo mejor si es que quieres evitar que la vida útil de tu batería disminuya es no llegar siempre al ciclo completo, es decir, no cargar tu auto al 100%, lo que se aconseja es mantener la batería en un rango de entre 20% y 80%.

Evitar las altas temperaturas para tu auto

Las altas temperaturas son un problema que ataca a cualquier tipo de automóvil, pero en este caso hay que tener especial cuidado con las baterías de los autos eléctricos ya que el calor puede afectar su funcionamiento, degradando rápidamente las piezas y afectándolas a largo plazo. Por ello lo recomendable es mantener tu auto a una temperatura que no supere los 25 grados.

Conducir de manera eficiente

Para aprovechar al máximo el poder de tu batería, debes reducir la velocidad de manejo y hacerlo de manera suave y progresiva, evitando frenar de forma repentina o haciendo cambios bruscos en la aceleración.

Respeta el tiempo de carga

Un consejo extra que nos brinda la marca de automóviles Hyundai es no acelerar la carga de la batería usando cargadores rápidos, la mejor opción es usar cargadores lentos o semi rápidos para cargas normales, es decir los que vienen de fábrica. En caso de ser muy necesario, se pueden utilizar cargadores rápidos, pero hay que tratar de no hacerlo de manera frecuente.

De cualquier manera, lo recomendable siempre será acudir con tu mecánico de confianza para realizar los mantenimientos necesarios y asegurar el buen funcionamiento de tu auto para así evitar problemas a futuro.

