Cómo saber si el odómetro de un auto fue alterado

Comprar un auto de segunda mano puede resultar una gran opción para las personas que no tienen el presupuesto, o simplemente no desean adquirir uno 0 kilómetros. No obstante estos modelos traen consigo ciertos riesgos en cuanto a las condiciones que podrían presentar, pues en ocasiones los vendedores pueden ocultar información o mentir sobre diferentes aspectos, entre ellos los kilómetros recorridos, por lo que alteran el odómetro.

Aunque hay muchas maneras de engañar a las personas interesadas en comprar un modelo usado, una de las más comunes es la manipulación del odómetro con la intención de que el vehículo parezca más "nuevo" de lo que en realidad es y se venda a un precio mayor.

Aunque es fácil reconocer el odómetro en un auto, no está de más dar un repaso sobre cómo funciona y los tipos existentes para que sea más fácil detectar casos de manipulación.

Qué es un odómetro y cuántos tipos hay

El odómetro o cuentakilómetros es un dispositivo cuya utilidad radica en indicar la distancia total recorrida por los autos. Este registro sirve para precisar cuánto tiempo ha estado el automóvil en uso, y estimar si necesita reparaciones o si tiene una vida útil considerable a futuro, por lo que muchas personas usan esta información como parámetro importante cuando desean conseguir un auto usado.



Imagen: Pixabay

Dentro de los tipos de odómetros existentes se encuentran: el digital y el mecánico o tradicional, su funcionamiento está relacionado con la rotación de las ruedas y el movimiento de engranajes, se comunican con el tablero a través del cableado del auto para mostrar los dígitos correspondientes.

Manipular este sistema es una forma común de engaño. Afortunadamente puede haber indicios claros para detectar a tiempo la trampa sin necesidad de consultar a un experto automotriz. Así que cuando estés evaluando un coche pon atención a lo siguiente:

Verifica directamente el odómetro

Detectar rastros de alteración en el odómetro es sencillo si se observa de cerca y se revisa de manera minuciosa.

Presta atención a detalles como si los dígitos se encuentran alineados o si tienen algún tipo de marcas. Si los números se ven desgastados o ligeramente a desnivel, es una señal de alarma para sospechar que alguien manipuló deliberadamente el sistema.

Verifica también alrededor, es decir el tablero, pues, en caso de existir manipulación, encontrarás marcas de desmontaje e irregularidades en las separaciones de las ranuras.



Imagen: Pixabay

Aunque no es tan visible como las señales mencionadas anteriormente, otro consejo para detectar una posible manipulación, es poner atención en el interior del odómetro y detectar huellas dactilares, o manchas alrededor, hasta la más mínima de ellas podría resultar sospechosa.

En caso de que sea un odómetro digital la situación resulta un poco más complicada, pero la buena noticia es que los autos de gama alta tienen registrados los kilómetros en la computadora del equipo, y un escáner profesional podría decirte si hubo alguna alteración.

Observar detalladamente el interior del auto

No solo en el odómetro se manifiesta el kilometraje. Hay varios síntomas dentro del auto que podrían sugerir cuánto tiempo tiene en circulación.

Los rastros del tiempo son inevitables, por ello el taller mecánico Autolab nos recomienda revisar las condiciones de las piezas que el conductor utiliza, es decir, el volante, tablero, la palanca y los pedales, incluso si al momento de introducir las llaves del auto se sienten flojas, o el asiento no se encuentra firme. Si hay evidentes muestras de desgaste, pero la indicación de kilómetros recorridos es baja, es posible que te estén engañando.

Razonar los posibles kilómetros recorridos en el pasado

Realiza un supuesto aproximado de kilómetros recorridos al año según el modelo.

El Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas (INCEA) sugiere que el promedio de recorrido de un auto es de 10 a 20 mil kilómetros por año. Así, si el vehículo tiene rastros de estar mucho tiempo en circulación pero muestra poco kilometraje, es una señal de peligro.

Por otra parte Carfax recomienda comparar el registro con otras unidades del mismo modelo.



Imagen: Unsplash

Con estos consejos en mente el riesgo de estafa en la compra se minimiza, y sabrás que invertirás tu dinero de la mejor manera posible.

