Cómo funciona una transmisión de doble embrague

DCT significa transmisión de doble embrague (Double Clutch Transmission), pero eso no lo explica completamente. Un DCT es un tipo de transmisión manual automatizada (AMT) que tiene dos embragues en lugar de uno. Cada vez son más populares porque ofrecen un mejor ahorro de combustible y un mayor rendimiento que una transmisión automática normal.

Al igual que una transmisión manual convencional, un AMT tiene engranajes dispuestos en ejes paralelos y un embrague que desconecta la transmisión del motor mientras se realizan cambios a otro par de engranajes. Sin embargo, el conductor no acciona los cambios de marcha con un pedal de embrague y una palanca de cambio de patrón en H. Son automatizados.

No hay pedal de embrague, y el cambio de marcha se lleva a cabo a través de actuadores que pueden activarse automáticamente en modo D o manualmente en modo M cuando un conductor jala la palanca de cambios o mueve las paletas de cambios montadas en la dirección. Además, estos son cambios secuenciales, lo que significa una progresión de marcha hacia arriba o hacia abajo, como en una motocicleta.

Puede haber inconvenientes para las DCT, especialmente si dicha transmisión está instalada en un automóvil familiar que no tiene pretensiones deportivas. Las DCT tienden a producir un modo de manejo tambaleante cuando se conducen a baja velocidad en estacionamientos, especialmente cuando comienzan en primera o en reversa. No se arrastran tan suavemente como las automáticas en tales situaciones porque se está soltando un embrague. Como no lo está dejando salir, la pausa es más notable y, probablemente, molesta.

Estos problemas de conducción se han ido arreglando a lo largo de los años, hasta el punto en el que el conductor ni siquiera puede notar la diferencia.

Las primeras transmisiones manuales automáticas tenían un solo embrague y aparecían principalmente como la opción de transmisión automática en los autos deportivos de alta potencia. Si bien lograron sus objetivos de rendimiento, los problemas de manejo a bajas velocidades fue notoria, mientras que los cambios de marcha pueden parecer lentos.

La presencia del doble embrague de una DCT hace una gran diferencia, porque los engranajes impares se pueden controlar a través de un embrague, mientras que los pares son manejados por el otro. Esto permite que la DCT precargue la marcha siguiente para que los cambios sean casi instantáneos, a medida que un embrague desacopla la marcha actual solo unos milisegundos antes de que se engrane la siguiente.