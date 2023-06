Con la llegada de las vacaciones, las escapadas de la rutina están por empezar, pero hay problemas de último momento que son casi imposibles de prevenir, sobre todo cuando se trata de la batería de un carro, ya que existen muchas razones por las que se puede descargar, por eso debemos aprender a actuar ante este tipo de situación para no quedarnos varados, así que continúa leyendo que aquí te contaremos cómo encender el auto si te enfrentas a este problema.

Existen muchas razones por las que se puede descargar la batería de un carro, entre ellas se encuentra el dejar las luces intermitentes, los faros, luces interiores y la radio encendidas cuando el vehículo no está en marcha; usar aire acondicionado cuando el coche no camina; no encender el auto después de un largo periodo de tiempo; falta de mantenimiento de la batería; problemas en el puente de diodos y por último una baja temperatura del aire, de acuerdo con el corporativo Kía Motors.

¿Qué hacer si mi auto se quedó sin batería a mitad del camino?

Alguna vez en la vida, los conductores de coches experimentan el quedarse sin batería, pues este es un problema que no siempre se puede prevenir al cien por ciento, y nos puede sorprender cuando nos encontramos en lugares remotos o alejados de personas quien nos puedan ayudar, ya que la solución más adecuada para resolver este tipo de imprevisto es llamar al mecánico o al teléfono de la póliza de seguro.

Al contactarte con ellos, deberás de brindar información como el nombre del dueño de la póliza de seguros, un número celular para comunicarse y la ubicación exacta.

Por otro lado, la empresa automovilística, Ford señala que existen ciertos métodos para hacer encender el auto cuando se queda sin batería, como pasar corriente de un motor con un cargador de esta, al coche sin carga; también se puede utilizar un arrancador auxiliar, arrancar en primera o segunda velocidad impulsando el vehículo, entre otras.

Empujar para arrancar el auto sin batería

De acuerdo con la Ford, una de las prácticas más recurrentes para encender autos sin batería, el cual se compone de una transmisión estándar, es con un buen empujón, este se puede conseguir mediante el movimiento y el arranque del motor. Es importante destacar que se deben emplear otros métodos antes de intentar empujar, ya que la seguridad debe de estar de por medio en todas las prácticas.

Una forma fácil para arrancar el auto empujando, es cuando el vehículo es colocado en un camino conveniente, esto quiere decir sin circulación y de preferencia de bajada para minimizar el esfuerzo, para después pasar a encender el switch del carro, colocar la segunda marcha y mantener presionado el clutch o embrague, según Ford.

Tras realizar estos pasos el auto alcanza una velocidad alrededor de los 15 km/ hrs, en ese punto se suelta el clutch, el vehículo arranca y por último se va a un lugar seguro, mientras se mantienen encendido por unos minutos. La Ford indica que es posible encender el coche tanto en primera como en tercera velocidad, sin embargo, es necesario mucho esfuerzo del motor y de la persona que empuja, por tal motivo se debe de hacer en segunda marcha.

La segunda indicación mencionada por la empresa automovilística es asegurarse de que no haya personas, ni autos circulando alrededor, además de tomar en cuenta que al estar apagado, posiblemente la dirección esté bloqueada y exista la gran posibilidad de tener problemas para mover el volante.

Encender la batería del auto con la ayuda de alguien

Kia señala que para encender el auto sin batería se requiere de cables de corriente con la finalidad de pasarla de un vehículo a otro, por eso es importante siempre tenerlos en el maletero. Primero se estaciona el auto en un lugar seguro (empujando), checa que el coche esté en neutral y activa los frenos de mano. Después se abre el capó de los dos carros, se ubica la batería y sus terminales, para pasar a conectar el cable rojo en el lado positivo (+), tras eso se conecta el otro extremo en la batería sin carga.

Imagen: Pixabay

Se conecta el cable negro al lado negativo (-) de la batería en funcionamiento y el otro lado debe de unirse a un componente de metal del vehículo que está descargado. Tras realizar estos pasos se pasa a arrancar el motor del coche con carga y se deja funcionar durante unos minutos, luego se intenta encender el otro, si no pasa nada, deja cargar la batería por más tiempo antes de volver a intentarlo.

Por último quita los cables cuando vuelva a funcionar, pero deberás de comenzar por la pinza negra y no permitas que se toquen entre sí, cierra el capó, después podrás conducir para acumular más carga en la batería, otra alternativa es usar un cargador portátil, esto solo en caso de tenerlo y saber usarlo, según Kia.

