Si en la actualidad existe una marca que se está tomando su propia electrificación muy seriamente, sin duda General Motors. La firma de Detroit cuenta con un portafolios de productos 100% eléctricos, muy respetable, desde un Chevrolet Bolt EUV, pasando por Silverado EV, el colosal Hummer EV, hasta llegar al máximo lujo con Cadillac Lyriq, justo el protagonista de las siguientes líneas.

Viajamos hasta la blanca Mérida para tener el primer acercamiento con el vehículo. Sí, fue poco tiempo, pues apenas manejamos lo equivalente a un par de horas, pero creemos que el contacto fue sustancial y suficiente.

Saber que me tocaba probar el primer Cadillac eléctrico en su llegada a México, me entusiasmó desde el momento en que nos llegó la invitación a la redacción, sin embargo, al llegar el momento, intenté mantener, no expectativas bajas, sino, neutras, con el objetivo de que la primera impresión estuviera lo menos influenciada por lo que representa un auto de tal categoría e importancia.

El Lyriq es el primer Cadillac eléctrico.

Lee también ¿De dónde nace el término “caballos de fuerza”?

De la vista nace el amor o... ¿cómo era el dicho?

Es un refrán conocido, pero ya muy quemado por la sociedad. El punto es que el diseño exterior de Lyriq es una verdadera joya.

Se trata de un lenguaje estético sumamente bien aterrizado, con líneas anguladas y, hasta cierto punto, agresivas pero que conforman un balance correcto entre la elegancia de Cadillac y lo raro que puede llegar a ser un auto eléctrico, por aquello de querer destacarse del resto.

Elementos como la iluminación trasera y, sobre todo, la frontal son una auténtica pasada. Estos incluyen una animación que proyectan sus grupos ópticos delanteros. Un gran detalle es el logo frontal retroiluminado y las luces traseras que bajan desde el poste C y se unen por toda la parte trasera.

El Lyriq es el primer Cadillac eléctrico.

Otro gran acierto en Lyriq, es la configuración de los rines, que si bien para otros mercados se ofrece en hasta 22 pulgadas, para México se opta por una sola medida de 20 pulgadas, lo que se agradece, teniendo en cuenta el mal estado de las calles, principalmente de la CDMX.

El secreto de Cadillac

Era de esperarse que el habitáculo estuviera a la altura del exterior, en cuanto a propuesta de diseño se refiere y no defraudó en absoluto.

Con colores claros que favorecen elegancia y limpieza pero, sobre todo, con una gran selección de materiales para el tacto suave, que elevan la percepción de calidad a bordo.

Uno de los dos grandes protagonistas del interior, es, sin duda, una nueva generación de volante, el cual ofrece además de un correcto grosor funciones con botones físicos y hápticos.

El Lyriq es el primer Cadillac eléctrico.

Ahora bien, no menos importante sino todo lo contrario, es la enorme pantalla disponible, son 33 pulgadas que incluyen el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento. Dicha pantalla es en tecnología LED y cuenta con una resolución 9K, lo que se traduce sin duda alguna en una experiencia visual espectacular para los usuarios.

A lo anterior sumamos algunas amenidades como: asientos equipados con función de masaje, con estilo e intensidad regulable, así como un soberbio sistema de sonido firmado por AKG Studio compuesto por 19 bocinas. Todo lo anterior se suma para ofrecer una gran experiencia a bordo.

Lee también Volkswagen Golf GTI disponible en México, precios y versiones

La elección adecuada

Ahora bien, una vez más, para nuestro país, Cadillac opta por ofrecer una sola versión de Lyriq, esta versión se caracteriza por ser la más completa de la gama, con dos motores: uno por cada eje.

Esto se traduce en que es un vehículo de tracción integral. La potencia de dichos motores en conjunto es de 373 kW, que se podría dar en una equivalencia de 500 hp y 450 lb-pie de torque que, como todo auto eléctrico, los entrega de forma instantánea al presionar el acelerador ya que se elimina el “lag” de la combustión de gasolina.

El Lyriq es el primer Cadillac eléctrico.

Hablemos de la calidad de marcha de Lyriq. Probablemente el punto más destacable del SUV eléctrico, y es que, como vehículo de propulsión eléctrica, además del poder instantáneo y el estar exento de vibraciones propias de un motor de combustión, la marcha ofrecida, es propia de un vehículo de lujo en todos los sentidos.

Sutil, silenciosa, con una cabina bien insonorizada y un rodamiento elegante, como si se rodara sobre alfombra, al menos en los caminos donde la probamos, principalmente en autopista, en los cuales el desempeño resultó extraordinario. El andar de Cadillac fue extraordinario, en prácticamente todos los aspectos, contando con elementos como el One Pedal Drive y la función de Regen On Demand, el cual consiste en frenar a través de una paleta colocada por detrás del volante y que ayudará al sistema de regeneración.

Seguridad antes que nada

Sobra mencionar que Cadillac se encargó de equipar a Lyriq con una dosis alta de seguridad activa y pasiva, donde también se incluye el ya conocido sistema OnStar.

Como se ha platicado anteriormente, todo el usuario de OnStar que realice una llamada de emergencia será asistido al momento por los ejecutivos de la marca, los cuales le brindarán auxilio y se comunicarán con los departamentos de seguridad correspondientes.

El Lyriq es el primer Cadillac eléctrico.

El más reciente modelo que emplea la plataforma ULTIUM, está equipado con una batería de 102 kWh, lo que le confiere una autonomía de casi 500 km por carga, misma que permite carga de nivel 2 de hasta 11.5kW y carga rápida de hasta 190kW recargando más de 120kW en 10 min.

Siendo realistas, pocas personas van a necesitar recorrer más de 500 kilómetros en los trayectos diarios. Incluso sacando un promedio, se podría usar la camioneta por tres días seguidos sin necesidad de conectar la a cargar sino hasta el cuarto, lo que elimina la famosa ansiedad de rango.

El Lyriq es el primer Cadillac eléctrico.

Cadillac Lyriq continúa en preventa, con un apartado de 55 mil pesos para esperar las primeras entregas en diciembre próximo, las cuales tendrán un precio final de 1.8 millones de pesos.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters