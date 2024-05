Pese a las carencias que México padece en materia de salud, dicho sector tuvo un subejercicio de más de 104 mil millones de pesos en el año 2023.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2023, que recibió la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, el sector salud recibió, para ese año, un presupuesto 209 mil 861.1 millones de pesos “para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema de salud”, así como “para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social”.

Sin embargo, al término del año se ejercieron solo 105 mil 425.4 millones de pesos, es decir, que se quedaron sin ejercer un total de 104 mil 191 millones de pesos, equivalente al 49.7% de los recursos que le fueron asignados.

Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Tercer debate chilango: candidatos en CDMX debaten sobre corrupción inmobiliaria y el programa "Blindar Benito Juárez". "El PRI se sirvió con la cuchara grande en el Estado de México": Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez advierte que Morena no va a aceptar derrota electoral; llama a cuidar casillas el 2 de junio. Álvarez Máynez responde a Xóchitl Gálvez: “Si no va en tercer lugar, ¿por qué no deja de atacarme? Calor persiste en la CDMX; activan alertas por temperaturas de hasta 33°C para este lunes 13 de mayo. Enjambre sísmico en Mexicali, Baja California; registró 6 temblores en casi 2 horas. Falla bombeo de agua en Guadalajara por tercer día consecutivo. "Vacío eterno": En el Día de las Madres, brasileña confirma que una de sus gemelitas murió en las inundaciones. Lluvias se intensifican en Brasil; suman 144 muertos y 2.1 millones de damnificados. Independentistas pierden la mayoría en elecciones en Cataluña, socialistas encabezan nuevo Parlamento. Patricio Cabezut es vinculado a proceso por abuso sexual.