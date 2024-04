El gobierno federal aumentó la cobertura de la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, que ahora beneficia a 5.7 millones de niños, a costa de la eliminación o el recorte de recursos de programas que apoyaban a 12.9 millones de estudiantes. De acuerdo con un análisis de Mexicanos Primero, los programas afectados tienen que ver con asesorías, inglés, alimentos, apoyo para la crianza y reforzamiento de aprendizajes, principalmente en zonas de alta vulnerabilidad socioeconómica. Especialistas en educación señalan que es momento de discutir si las becas universales realmente representan un mecanismo eficaz de apoyo para reducir la desigualdad y si todos necesitan una.

