Expertos alertaron que, pese a la crisis educativa que enfrenta el país, las propuestas de los candidatos presidenciales no se enfocan en abatir la pérdida de aprendizajes, el abandono escolar y el rezago educativo. Señalaron que no se percibe entre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez un planteamiento sobre el sistema educativo, que está cuatro ciclos escolares rezagado del promedio de los países de la OCDE. Indican que las propuestas son de continuidad, reestablecer programas desaparecidos o improvisaciones, y no a fortalecer la estructura educativa, aumentar presupuesto, en la formación de docentes o las evaluaciones a alumnos.

Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: "Ni el gobierno, ni las fuerzas armadas deberían administrar obras como el Tren Maya o aerolíneas", dice Álvarez Máynez. Xóchitl Gálvez afirma que en su gobierno obras de infraestructura no estarán a cargo de militares. La violencia electoral no es generalizada en el país: Claudia Sheinbaum. Renuncian secretarios de Gobierno y de Seguridad de Guerrero por muerte del normalista Yanqui Khotan. "Para mi remoción se deberán agotar los procedimientos legales y constitucionales", responde Fiscal de Guerrero. Ataque israelí suma 20 civiles muertos y 155 heridos previo al reparto de ayuda en Gaza. Hackers usan nombre de Elon Musk para pedir donaciones en criptomonedas en Youtube. Senado argentino rechazó "megadecreto" de reformas de Milei. SCJN ratifica desaparición del FIDECINE como inconstitucional: Gobierno Federal no puede dar menos apoyo al cine nacional.