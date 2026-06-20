Tras festejos por triunfo de México, retiran 40 toneladas de basura en el Zócalo y el Ángel; SEP ofrece bono a CNTE para contratar a maestros, oferta no es para levantar plantón, dice representante de la Sección 22; Es el turno de Cuba, afirmó Donald Trump, luego de señalar que la isla está en la mira; Cierran temporalmente el Fan Fest de Monterrey por tormenta y fuertes vientos; Mundial 2026: Estados Unidos vence a Australia y clasifica a la siguiente ronda; Marruecos derrota a Escocia por la mínima; Brasil golea 3-0 a Haití.