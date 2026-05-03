Trump vuelve a imitar la voz de Sheinbaum, reitera postura sobre el golfo de México; Se registra incendio Torre del Bienestar en Paseo de la Reforma; Morenistas piden filtros contra narcocandidatos; Nombran a Yeraldine Bonilla Valverde gobernadora interina de Sinaloa, rinde protesta en el Congreso estatal.